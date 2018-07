Alain, le supporter n°1 des Diables Rouges au Japon, l'assure: "Les Japonais ont très peur des Belges" (vidéos)

Le Mondial est passé aux choses sérieuses depuis samedi avec les huitièmes de finale. Ce lundi, c'est au tour des Diables Rouges de rentrer dans le vif du sujet, façon mort subite!

Après trois succès en autant de matches, la Belgique a démontré qu'elle était prête à conquérir les sommets malgré une partie de tableau extrêmement relevé.

Une chose est certaine, les Belges ne prendront pas le Japon de haut. Le "pays du soleil levant" que connaît particulièrement bien, Alain Bellicha, un de nos compatriotes qui s'y est exilé en 1998. Habitant à Kawasaki, au sud de la capitale Tokyo, il nous parle d'une nation qui vibre depuis le début de la Coupe du Monde.

Employé dans une école de langue, le natif de Bruxelles, âgé de 44 ans, dit avoir "toujours été attiré" par le Japon. "J’étais fan de Goldorak (une série animé japonaise) à l’époque. La langue est exotique. Beaucoup de choses m’ont finalement attirée un peu sans raison", confie-t-il. "J’ai ensuite visité le pays et j’y suis resté."





"Tout le monde ne parle que de cela"

Vivant depuis 20 ans dans l'archipel, ce père de deux enfants s'y est épanoui et se voit difficilement revenir en Belgique. Mais son pays origine garde malgré tout une place toute particulière dans son coeur et il suit très attentivement les prestations des Diables Rouges dans un Mondial 2018 qui est très populaire au Japon.

"Tous les matches sont diffusés. On a malheureusement un problème de décalage horaire. Le dernier match des Diables Rouges a par exemple eu lieu à 3h du matin. Mais l’équipe du Japon a énormément de fans et tout le monde est derrière les Samouraïs Bleus ici. Le foot et ses stars ont beaucoup de fans au Japon. Tout le monde ne parle que de cela."





"Un miracle d'avoir battu la Colombie"

Des Japonais qui ont vécu la phase de groupes avec passion et un engouement grandissant, après les débuts en fanfare de leur équipe nationale dans la compétition. "Ils ont réussi un miracle en battant la Colombie lors du premier match. Cela leur a donné beaucoup d’espoirs puis ils ont vu quelques ratés de leur gardien (Eiji Kawashima, ex-joueur du Standard) et ils sont finalement passés par la petite porte. Le dernier match contre la Pologne n’était pas reluisant. Ils sont contents d’être passés et ils attendent le prochain match qui sera passionnant."

"Les Japonais ont très peur des Belges"

En évoquant les Diables Rouges, Alain dit être très impressionné par leur niveau de jeu. "J’ai regardé tous les matches et je trouve qu’ils jouent vraiment bien. Je les vois aller jusqu’en finale. Je supporte un peu le Japon par sympathie pour mes collègues mais ce lundi, je serai pour les Diables à 100%."

Il confie qu'une défaite de la Belgique serait difficile à vivre. "J’espère que les Belges vont gagner sinon je vais avoir un très long été et on va beaucoup me charrier"

"J’espère les voir en finale"

"Les supporters des Samouraïs Bleus parlaient beaucoup de la Belgique"

Comment suivre le Mondial au Japon?

"Il y a les résumés dans les programmes du matin. Les matches débutent souvent à 23h et 3h du matin et donc généralement tout le monde se lève pour suivre les émissions au matin pour ensuite en discuter durant la journée", répond Alain.

Un engouement autour du football qui se fait surtout ressentir au Japon lors des grands événements comme la Coupe du Monde et les matches de l’équipe nationale. "Le championnat japonais est très récent. Il a été créé dans les années 90 (ndlr: la J1 League a été créée en 1993). Ce n’était pas un sport très populaire", souligne-t-il. "Mais il y a eu beaucoup d’efforts qui ont été fournis et beaucoup d’argent a été dépensé. L’équipe nationale a beaucoup de couverture médiatique et est très populaire."

Alain, qui a suivi toutes les rencontres des Diables Rouges au Mondial 2018 jusqu'à présent, sera fidèle au poste devant son écran de télévision pour vivre un match très particulier pour lui et sa famille.







Jin (10 ans) et son frère Haya (8 ans)