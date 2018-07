Alerte ARNAQUE: n'allez pas sur ce site qui se fait passer pour le fisc belge et prétend vous rembourser !

Rappel: si l'administration fiscale vous doit de l'argent, elle ne vous demandera jamais vos coordonnées de carte de crédit... Dans votre déclaration, vous avez déjà mentionné un compte en banque sur lequel elle doit vous rembourser.

Grâce à Christel qui nous a contactés via la bouton orange Alertez-nous, nous savons qu'une nouvelle vague d'arnaques circule en ce moment, et son timing est parfait.

Elle vise en effet tous les Belges qui viennent de remplir leur déclaration fiscale (ils avaient jusqu'au 12 juillet pour le faire en ligne via Taxonweb).

"Mail suspect reçu ce jour de l’administration fédérale", nous a-t-elle écrit.

Ce message qui prétend provenir de 'My Belgium, Informations et services officiels' est très court: "Cher (e)s Client (e)s, vous avez un retour d'impôt de 259,12€. Veuillez valider votre dossier depuis le lien suivant. Cordialement. Service Public Belge".





Une grosse arnaque

Il s'agit bien entendu d'une arnaque visant à vous dépouiller. Le SPF Finances vous rembourse automatiquement sur le compte en banque mentionné dans votre déclaration fiscale, et ne vous envoie pas d'email pour que vous validiez quoi que ce soit.

Mais l'escroquerie est bien faite, car en cliquant sur le lien, on arrive sur une copie presque bien faite du nouveau site rassemblant les services en ligne de notre administration, à savoir MyBelgium:



Une copie presque parfaite qui ne dure que quelques secondes

Comme vous le voyez, l'adresse web (URL) "goworldofsoftware.com" n'a rien à voir avec l'officielle (my.belgium.be). Il faut toujours vérifier cela.

De plus, vous êtes automatiquement redirigé après quelques secondes vers un formulaire où l'on vous demande vos coordonnées de carte de crédit :

Ne remplissez jamais ce genre de formulaire à moins d'être certain du site web que vous fréquentez. Et si possible, utilisez des moyens alternatifs et sécurisés comme PayPal, Bancontact, etc. Les arnaqueurs peuvent difficilement mettre en places des moyens de paiement aussi sécurisés (et qui permettent de toute façon d'annuler ce paiement).