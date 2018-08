Alerte arnaque: un faux compte Instagram se fait passer pour RTL-TVI

Après le faux compte se faisant passer pour Maria Del Rio, en voici un nouveau qui imite le compte Instagram de RTL-TVI pour tenter de vous soutirer des données personnelles en vous faisant miroiter un iPhone gratuit. Ne vous laissez pas abuser.

Fin juin, nous vous révélions l'arnaque au travers de l'histoire de Gérôme, qui avait transmis ses données au faux compte de notre animatrice Maria Del Rio. Et l'histoire se répète ces derniers jours, cette fois avec un compte imitant l'officiel de RTL-TVI.



"Il me semble qu'il y a un faux compte Instagram de RTL-TVI. Le compte m'a contactée en disant que je suis la gagnante d'un iPhone X. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on me demande de choisir le modèle et la capacité et d'envoyer mes informations personnelles (ce que je n'ai pas fait). Cela ressemble au cas du faux compte de Maria Del Rio", nous explique Sara, de Bruxelles, via notre bouton orange Alertez-nous.



Sa capture d'écran de la conversation se trouve ici à gauche, tandis que celle de l'arnaque imitant notre animatrice se trouve à droite. On remarque tout de suite qu'il s'agit du même mode opératoire.









Une autre personne a tenté d'en savoir plus. "J'ai joué les idiotes, bien consciente que j'avais affaire à un imposteur, afin de savoir ce qu'il voulait", nous explique-t-elle. Sa capture d'écran montre qu'il prétend être "éditeur de RTL".

Ce compte est donc bien entendu celui d'un usurpateur. Le nom de celui-ci, "rtltviofficel" sans i, doit déjà éveiller des soupçons. La quantité de fautes d'orthographe et de syntaxe venant ensuite les confirmer. Pour se rendre crédible, ce faux compte reprend exactement les mêmes photos que celle postées par le compte officiel de RTL-TVI, comme vous pouvez le voir ci-dessous avec d'abord le faux compte puis le vrai.









Que risquez-vous en communiquant vos données personnelles?

Comme nous vous l'expliquions en juin, comme toutes les plateformes en ligne très populaire (Facebook, Twitter), Instagram est squatté par des escrocs en tout genre, qui n'hésitent pas à usurper l'identité des célébrités afin d'attirer des 'followers' pour les arnaquer. À côté de la promesse d'un gain financier ou d'un cadeau, l'obtention de vos données personnelles est toujours le point de départ d'une tentative d'arnaque. Si vous les révélez, il y a fort à parier que l'escroc vous abonnera à un service payant répercuté sur votre facture téléphonique. Il en existe une longue liste, et rares sont ceux qui ont un réel intérêt: il s'agit le plus souvent de jeux vidéo, de rencontres ou de contenus pornographiques. Et ça se facture parfois 10€ par semaine. Pour vous y inscrire, l'escroc doit encoder un code que le service facturé envoie sur votre téléphone. Pour que l'arnaque fonctionne, l'escroc vous demandera donc de lui donner ce code reçu par SMS sur votre téléphone.

Le meilleur conseil pour éviter une pareille mésaventure, c'est d'adopter un comportement prudent sur internet, et sur les réseaux sociaux en particulier. Ceux-ci utilisent depuis longtemps la petite gommette bleu avec le 'V' de vérification, qui garantit que le compte est authentique, qu'il s'agit effectivement de celui de Maria del Rio ou de toute autre "célébrité". C'est une bonne manière de s'assurer qu'on suit le bon compte. L'autre réflexe à garder, c'est de se méfier des cadeaux. Personne, a priori, ne va vous offrir un smartphone de grande valeur sans participer au moindre concours.

Quant à vos données personnelles, comme le précise le nouveau règlement européen (RGPD, règlement général de protection des données), elles sont précieuses et ne doivent être cédées qu'à des partenaires (entreprises, sites, réseaux sociaux) qui vous inspirent confiance.





Le faux compte bientôt fermé



L'affaire a été confiée au service juridique de RTL Belgium. Le faux compte devrait être rapidement supprimé. En attendant, vous voilà prévenus.