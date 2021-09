"Tout le monde a répondu présent": Christophe organise une journée de toilettage gratuit pour les chiens des personnes précarisées

Il y a deux mois, de terribles inondations ravageaient une partie de la Belgique. Au moins 41 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations historiques.

Des routes détruites, des maisons démolies, des souvenirs emportés par les flots... Pour les milliers de sinistrés, il ne reste plus rien. Alors pour venir en aide à toutes ces personnes démunies, des actions de solidarité se multiplient un peu partout. Plats préparés, aide au déblayage, collecte de vêtements... Nombreux sont ceux qui tentent de subvenir aux besoins des personnes sinistrées.

C'est le cas de Christophe, serveur en brasserie (également connu pour sa participation à Mister Tatoo Belgium en 2018). Le lendemain des inondations, Christophe nous raconte s'être rendu à Liège. Sur place, après avoir distribué eau et nourriture aux sinistrés, il nous explique avoir été interpellé par quelques uns d'entre eux. "Certains devaient faire un choix: trouver comment nourrir leur chien ou s'en séparer", se rappelle-t-il. Car sur place, tout comme les magasins alimentaires, les enseignes spécialisées ont été détruites par les flots. Trouver de la nourriture pour son animal de compagnie devient alors un réel défi.

Une journée appelée "Dog wash du cœur"

Cette situation inspire Christophe. Ce propriétaire de chiens a l'habitude de venir en aide aux animaux via des collectes en tous genres. Cette fois, il a imaginé un événement "XXL". Le 19 septembre prochain, il organise une journée de toilettage à Andenne, appelée "Dog wash du cœur". Les chiens des personnes sinistrées et démunies pourront profiter d'un toilettage gratuit. Ceci sera permis grâce à la participation de dix salons de toilettage. A titre bénévole, tous ont accepté d'accorder quelques heures de leur temps dans le cadre de cette action de solidarité. "Tout le monde a répondu présent", se félicite Christophe.

J'ai été sensibilisé à la cause animale

Des colis rassemblant croquettes, bonbons et jouets seront également distribués. Des démonstrations de danse et autres spectacles seront organisés. Sur place, les propriétaires pourront également bénéficier des services d'un coiffeur et d'une esthéticienne. Le tout gratuitement. Des sponsors ont participé à cette action en faisant don de nourriture notamment.

"J'ai recueilli mes chiens à la SPA de Liège. À partir de là, j'ai été sensibilisé à la cause animale. Je me suis rendu compte que des gens avaient du mal à s'occuper de leurs animaux. Déjà à cause de la crise du Covid et puis ensuite à cause des inondations", témoigne Christophe. En février, cet Andennois avait organisé une journée de toilettage similaire à destination des chiens des personnes précarisées. Cette fois-ci, il multiplie les moyens afin de pouvoir accueillir un maximum de monde. "L'événement est destiné aussi bien aux personnes précarisées qu'aux personnes sinistrées des inondations", explique Christophe.

Lucie fait partie des toiletteuses qui ont répondu présentes à cette journée de solidarité. "Et je le fais avec bon cœur !", s'exclame-t-elle. Celle qui tient son propre salon de toilettage depuis 8 ans à Huy, estime qu'il est important de venir en aide aux personnes précarisées. "Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont un chien. Et il fait désormais partie de la famille. Donc c'est normal de se préoccuper de son bien-être", estime-t-elle.

Lucie avait déjà participé à une journée similaire, aux côtés de Christophe, en février dernier. Elle en garde un souvenir mémorable, fière d'avoir pu rendre des gens et leurs animaux heureux. "Le contact avec les clients est important. On a reçu une bonne quarantaine de personnes, c'était une journée bien chargée. Mais les gens étaient tellement émus qu'on leur offre ça", nous explique-t-elle. Pour ce 19 septembre, elle s'attend à une journée, une fois de plus, bien remplie. "C'est sûr que ça va défiler !", sourit-elle.

Le Centre culturel d'Andenne nous confirme avoir fait en sorte de rendre la salle polyvalente disponible après avoir reçu la demande de location de Christophe. La salle est louée au tarif réduit associatif andennais et tout le matériel nécessaire dans la salle est mis à disposition, nous précise-t-on. "Bien entendu, de telles initiatives sont très importantes pour nous. Par exemple, dès la fermeture du centre de vaccination installé dans nos locaux, nous avions déjà mis nos différents espaces à disposition durant le mois d'août pour le stockage des dons envers les sinistrés dans la commune d'Andenne", indique la chargée de communication.

Programme de la journée:

10h - Ouverture des portes

11h - Démonstration de "Dog Dance"

12h - Inauguration de l'œuvre d'art Steampunk

13h30 - Démonstration d'olfaction du chien

15h - Démonstration de dressage de chiens du Royal Club dressage d'Andenne