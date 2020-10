Les arnaques se multiplient sur les réseaux sociaux, par SMS, par téléphone. Anne nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. Elle ne s’est pas fait avoir par un faux représentant de l’ONSS, mais elle veut prévenir la population à tout prix.

Les arnaques se multiplient, qu’elles soient sur internet, par SMS ou appel téléphonique. Mais les Belges deviennent de plus en plus méfiants. C’est le cas d'Anne qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Je viens d’être victime d’une tentative d’arnaque téléphonique, nous écrit-elle. Il se présente sous le nom d’Alex Dubois, représentant de l’ONSS (NDLR: Office national de sécurité social) et propose une somme de 1150 euros aux personnes retraitées et à bas revenus."

Ensuite, et c’est ça qui est inquiétant, il me donne les quatre premiers chiffres de mon compte en banque et me demande de lui dire la suite

Anne est une kinésithérapeute de 61 ans du côté de Charleroi. Il était presque 19h quand son téléphone a sonné: "C’était un homme au bout du fil qui s’est présenté comme Alex Dubois, me dit qu’il travaille pour l’ONSS qui alloue une prime aux gens à la retraite et aux familles à bas revenus. Il me donne un numéro de dossier. Ensuite, et c’est ça qui est inquiétant, il me donne les quatre premiers chiffres de mon compte en banque et me demande de lui dire la suite."

Ne jamais donner son numéro de compte

Heureusement, Anne ne se fait pas avoir. "Une première chose m’a mis la puce à l’oreille: je ne suis pas à la retraite. Or, il insistait là-dessus." Anne se dit que les arnaqueurs ont eu accès à sa date de naissance et la considère retraitée à 61 ans. "Je me demande comment ils ont accès à ces informations. Il m’a quand même donné mon nom, mon adresse précise, et surtout les quatre premiers numéros de mon compte en banque. Quand j’ai refusé, il m’a dit que le service comptable allait m’appeler."

Anne ne se démonte pas et tient toujours tête à "Alex Dubois". "Je lui ai dit que c’était tout de même étrange que l’ONSS contacte les gens aussi tard. Il m’a fait tout un discours comme quoi avec le coronavirus, il y avait deux équipes, une du matin, l’autre du soir." Selon notre alerteuse, l’homme n’opère pas seul. "J’entendais aussi une femme en fond sonore qui répétait une série de chiffres."

Le lendemain matin, Anne appelle l’Office national de sécurité social afin de les prévenir. "Ils m’ont dit que je n’étais pas la première à les prévenir et à donner le nom d’Alex Dubois. Selon eux, la seule chose à faire était d’aller sur le bouton orange Alertez-nous pour prévenir la population. C’est ce que j’ai fait. Il faut vraiment faire attention et protéger les gens plus fragiles."

Conseils pour ne pas tomber dans le piège

Si Anne ne s’est pas fait avoir, malheureusement d’autres personnes peut-être moins bien informées risquent de donner des informations sensibles tels que le numéro de compte ou leurs codes.

Face au nombre de tentatives de fraudes, Febelfin, la fédération belge du secteur financier, donne des conseils pour éviter d’être victimes d’arnaqueurs:

- Ne jamais communiquer un numéro de compte et des codes bancaires par e-mail, sms, téléphone ou sur les médias sociaux

- Ne jamais accepter de transférer de l’argent

- Ne jamais cliquer sur un lien pour vous rendre sur un site de paiement

- Si vous avez des doutes, il est préférable de tout interrompre. Vous avez reçu un message ou un appel bizarre et vous ne savez pas quoi faire? Optez pour la sécurité: arrêtez tout. Et si vous cherchez plus d'informations, n’hésitez pas à appeler votre banque. Les escrocs ne pourront pas intercepter votre appel.

Et si vous vous êtes faites piéger:

- Appelez Card Stop au 070 344 344.

- Contactez votre banque au plus vite.

- Déposez plainte auprès de la police.