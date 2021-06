Annette n'a pas eu de RDV pour son contrôle technique avant la date limite: elle doit payer une pénalité et "trouve ça un peu fort"

La Wavrienne estime que l'obligation de prendre un rendez-vous pour son contrôle technique l'a contrainte à s'affranchir d'une pénalité.

Chaque année, Annette se rend à la station de Mont-Saint-Guibert dans le Brabant wallon pour le contrôle technique de sa voiture. En 2021, dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise du coronavirus, toutes les visites se font sur rendez-vous. Mais quand Annette a voulu réserver sur internet, aucune disponibilité n'était possible avant la date limite de son contrôle annuel. Elle ne peut prendre RDV qu'à une date ultérieure, ce qui s'accompagne d'un supplément à payer : "Je suis pénalisée d'un supplément de 8,5€ alors qu'en temps normal j'aurais pu m'y rendre sans rendez-vous. Trouvez-vous ça normal?", s'indigne-t-elle via le bouton orange Alertez-nous.



Un rendez-vous possible dans les temps, mais qui nécessitait de rouler 80 kilomètres

Pour cette habitante de Wavre, le centre de contrôle technique de Mont-Saint-Guibert est le centre le plus proche. Lorsqu'elle s'est rendu compte que le rendez-vous proposé automatiquement sur le site d'Autosécurité (l'opérateur wallon agrée par le SPW pour le contrôle technique et le permis de conduire) dépassait de quelques jours sa date limite, Annette s'est rendue directement sur place. "Peut-être qu'on va me trouver un créneau que je ne sais pas avoir via internet", espérait-elle. Mais le responsable, qui n'avait gère plus de possibilité, lui a proposé un rendez-vous dans le centre de Namur. "Moi je ne cours pas à Namur. Je ne vais pas faire 40 kilomètres aller-retour, ça me coûte mes 8 euros !", a-t-elle réagi.



Les rendez-vous obligatoires, source d'engorgement dans les agendas ?

Annette s'est donc résignée à payer l'amende de 8,50 euros, soit 56,50 euros en tout avec la somme forfaitaire pour un contrôle périodique (48 euros). "Je trouve ça un peu fort de leur part, durant cette période Covid, de mettre une amende alors qu’on n'a pas le choix, on est obligé de prendre un rendez-vous", déplore-t-elle. Effectivement, la prise de rendez-vous est une exigence obligatoire qui a été mise en place par arrêté du gouvernement wallon afin de respecter les mesures sanitaires dans le cadre de la crise du coronavirus. Mais la règle habituelle s'applique pour les présentations tardives au contrôle technique : 8,50 € pour le premier mois de retard, 12,50 euros pour le 2e, 3e mois de retard, 24 euros durant les 4, 5 et 6 mois. 48 euros à partir du 6e mois de retard.

Virginia Li Puma, responsable communication d’Autosécurité, souligne qu'en 2020, les conducteurs de véhicules dont le certificat arrivait à échéance entre mars et avril ont bénéficié d'une prolongation de six mois. Depuis mai 2020, les centres de contrôles techniques sont restés ouverts malgré la reprise de l'épidémie. "Les clients ont pu se présenter. Le système de rendez-vous n’a rien changé, assure-t-elle. Les sluts qui étaient réservés à du sans rendez-vous ont simplement été transformés en des rendez-vous mais on ne propose pas moins de plages horaires".

La station de Mont-Saint-Guibert en travaux, "des dispositions prises" pour compenser



Le centre de contrôle technique Mont-Saint-Guibert est actuellement en travaux pour palier à l'augmentation du nombre de contrôles, nous indique Serge Toussaint, porte-parole du SPW. En comparaison à d'autres, cette station contrôle "plus de véhicules de particuliers que de véhicules utilitaires (camionnettes, camions, Ndlr)", précise Virginia Li Puma. "Des dispositions ont été prises pour transférer temporairement certaines activités vers la station de Hannut et donc libérer une ligne d’inspection pour permettre de compenser", assure Serge Toussaint.



Un remboursement possible dans certaines conditions



Des possibilités de recours existent. "Un client qui a un retard de présentation au contrôle technique de moins d’un mois et qui a pris son rendez-vous plus de 10 jours ouvrables avant l’échéance du certificat de contrôle technique de son véhicule, peut s’adresser à l’organisme de contrôle de la station et obtenir le remboursement de la pénalité", explique Serge Toussaint. Le formulaire de demande de remboursement, que n'avait pas réussi à trouver Annette, est disponible ici.



Penser à prendre son rendez-vous avant la convocation

Pour éviter ce genre de mésaventure, Virginia Li Puma conseille de prendre rendez-vous avant de recevoir la convocation pour le contrôle annuel. D'autant plus lors de la période entre mars et fin juin, qui est la plus chargée. Car contrairement à ce que pourrait laisser penser le site internet d'autosécurité, et ce que croyait Annette, un numéro de convocation n'est pas indispensable à l'obtention d'un rendez-vous. Il faut encoder sa plaque et son numéro de châssis via la rubrique "Rechercher mon véhicule".