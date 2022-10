Après deux amendes de stationnement à la gare des Guillemins, Vanessa sort son mètre: "C'est scandaleux"

Vanessa est en colère quand elle décide de nous contacter via le bouton orange Alertez-nous. Indépendante, elle prend le train une fois par semaine de Liège à Bruxelles afin de se rendre chez un client. "C'est quand même beaucoup plus simple que d'aller en voiture", indique-t-elle. "Prendre le train, ça ne m'a jamais dérangé."

Pour garer sa voiture, la femme de 43 ans a décidé de prendre un abonnement pour le parking P1 via une carte 10 accès à 81 euros. "C'est le plus cher des trois parkings", indique-t-elle. "Mais l'avantage, c'est qu'il est juste à côté des rails et je me suis donc dit que ça valait la peine."

L'optimisme n'a pas duré longtemps pour Vanessa. Par deux fois depuis le mois de mars, elle a reçu une amende de stationnement par recommandé. "Je me suis garée légèrement en dehors des lignes blanches, c'est vrai", souffle-t-elle. "Mais c'est le parking qui est en tort! C'est trop étroit et, parfois, des SDF empêchent de bien se garer", poursuit-elle, images à l'appui :

Dans ce parking privé, des agents constatateurs circulent effectivement afin de vérifier la manière dont les voitures sont garées. Selon Bruno Gysels, avocat spécialisé en circulation routière, c'est assez logique. "Ce n'est pas parce qu'on paye un abonnement qu'on a le droit de se garer n'importe comment", explique-t-il. "Les personnes mal parquées peuvent donc recevoir des amendes."

Mais Vanessa n'en démord pas, il y a un problème de dimensions au niveau des places dans ce parking. La largeur minimale légale des places n'est pas respectée, selon elle. "Si on se gare entre les lignes blanches, on ne sait pas sortir", s'exclame-t-elle. "Ou alors il faut faire 40 kilos tout mouillé. Être pénalisé alors que les places ne sont pas accessibles correctement, c'est scandaleux!"

Pour le prouver, la navetteuse a décidé de se rendre dans le parking avec un mètre afin de mesurer précisément la largeur entre les lignes blanches. "Les emplacements font 214 cm", en conclut-elle. "C'est 16 cm en moins que le strict minimum et même 36 cm de différence par rapport à la taille recommandée par la Wallonie!"





Sur son site, la Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries indique en effet des dimensions pour des places de stationnement dites en bataille, comme dans le parking des Guillemins. On peut y voir les mesures de largeur couramment utilisées (minimum 230 cm) et celles recommandées (250 cm). L'espace semble donc plus petit dans le parking.

Mais pour Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB, le gestionnaire de parking est dans son droit. "La largeur du parking à la gare des Guillemins est conforme", affirme-t-elle. "Bien que recommandée, une largeur de 2,3 m n’est pas obligatoire dans les parkings de la SNCB."

La SNCB maintient sa décision, mais un recours est possible

Selon, Bruno Gysels, avocat spécialisé en circulation routière, Vanessa doit malgré tout introduire un recours. "Même si je n'ai jamais été confronté à un cas concernant des places trop petites, je vois des irrégularités dans la procédure", affirme-t-il. "Déjà, le délai entre la constatation et le recommandé est trop long. Il doit être de 14 jours maximum. Et ensuite, le bureau des amendes ne justifie pas du tout sa décision par rapport aux arguments de la plaignante."

Concernant les amendes de Vanessa, la SNCB confirme les constats. "Il apparaît que la voiture était mal garée et que la largeur de la place n’était pas un facteur déterminant", indique Marianne Hiernaux. "Le service de médiation est intervenu à 2 reprises en maintenant la décision de la SNCB."

Voici une photo de la voiture de Vanessa garée dans ce parking et justifiant l'amende selon la SNCB (on y voit effectivement de la place sur le côté, près du mur, contrairement aux autres photos envoyées par Vanessa) :