Benoit, d'origine carolo, est l'un des six finalistes de Love2Truck: s'il est camionneur, "c'est par passion"

Benoît, 31 ans, est l’un des six finalistes du concours Love2Truck qui désigne le "chauffeur de camion le plus passionné de Belgique". Fasciné par les camions depuis le plus jeune âge, c’est son oncle, lui-même chauffeur routier, qui lui a transmis cet amour pour les grands véhicules. C’est à peine si ses premiers pas, Benoît ne les a pas faits dans le camion de son oncle. "J’ai toujours été attiré par ce milieu. Étant petit, je dessinais tout le temps des camions. Je disais que je voulais prendre le volant. Et dès que j’ai eu l'âge légal, j’ai passé le permis".

Benoît explique que la route et la passion sont indissociables, "on ne fait pas ce métier par besoin, mais par passion". C'est cette même passion qui l'a amené au concours Love2Truck. Cette année, et pour la première fois, il y a autant de nominés francophones que néerlandophones. Ainsi, Love2Truck veut mettre en avant le côté "belge" du concours. Benoît fait donc partie des trois finalistes francophones de l’édition 2022.

Love2Truck, à la recherche d'un ambassadeur

Chaque année, le concours Love2Truck part à la chasse à l'ultime ambassadeur du secteur. Benoît fait partie des participants qui ont récolté le plus de votes du public au premier tour de la compétition. Il est donc aujourd'hui parmi les candidats finalistes qui seront jugés par un jury sur sa motivation au quotidien, ses efforts en matière de sécurité routière, et un récit de vie qui démontre sa passion. Pour se présenter au jury, les finalistes ont enregistré des messages vidéo qui mettent à l'honneur leur métier et leur passion.

Le virus du camion

Carolo d’origine, Benoît vit aujourd’hui à Stekene, près d’Anvers, après avoir rejoint sa compagne. À la suite de quelques évènements de vie et une envie particulière de sa conjointe, il a arrêté le transport de longue distance. Il a alors trouvé son bonheur dans le transport maritime autour du port d’Anvers. "C'était, sans le savoir, la voie à laquelle j'étais destinée". Même si partir des jours entiers, dormir dans le camion et parcourir jusqu’à 1200km lui manquent énormément, c’est surtout la naissance de son fils, il y a 4 ans, qui l’a convaincu de rester plus près de chez lui, et de créer, avec sa compagne, sa propre société, TransFeraut.

Aujourd'hui, le port d'Anvers est son terrain de jeu, bien qu'il espère un jour reprendre les trajets longue distance, "mais accompagné de mon fils quand son âge le permettra". Parce qu'en effet, ce virus du camion semble être une histoire de famille qui se transmet de génération en génération chez les Feraut. "La plupart des enfants jouent avec des petites voitures, mon fils, lui, joue avec des camions, il a des étoiles dans les yeux, il connait le bouton de mon klaxon par cœur".





"Les Wallons du port d’Anvers"

Le concours Love2truck, Benoît ne le fait pas pour avoir un titre personnel, mais surtout pour représenter l’entièreté du secteur routier belge et mettre en avant ce métier. L’entraide entre chauffeurs et l'esprit de communauté sont d’ailleurs les raisons pour lesquelles il a créé, il y a quelques années, la page Facebook "Les wallons du port d’Anvers" qu'il gère avec sa compagne et deux autres amis. Les 1300 chauffeurs routiers francophones membres s’échangent des trucs et astuces concernant le port et ses terminaux, l’état des routes, les embouteillages, …

Qui sera le grand gagnant ?

L'annonce du gagnant ou de la gagnante du titre de "chauffeur de camion le plus passionné de Belgique" sera annoncé le 25 juin 2022, lors du grand festival de camions organisé par Passion4Trucks, au Brussels Kart Expo. D'ici là, pour soutenir son favori, il suffit de voter sur le site de Love2Truck.