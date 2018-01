Bloqués plusieurs heures dans un avion à Brussels Airport, Benoît, ses amis et d'autres passagers ont trouvé un chouette moyen de faire passer le temps (vidéo)

Benoît et ses amis étaient sur la piste de Brussels Airport à bord d’un avion Ryanair à destination de Barcelone vendredi quand l’engin a rencontré un problème technique. Ils ont alors dû patienter plusieurs heures et ont décidé de chanter avec d’autres passagers pour faire passer le temps.

Ces derniers mois voire années, les retards sont assez fréquents lorsqu’on prend l’avion. Hier, vendredi, Benoît et ses amis devaient s’envoler pour un week-end à Barcelone, mais ils ont rencontré quelques soucis. D’abord, suite à la grève d’Aviapartner, ils n’ont pu enregistrer leur valise. "Heureusement en expliquant à la sécurité qu’on avait payé pour la valise et qu’on revenait deux jours après, ils nous ont laissé passer avec. On a de nouveau expliqué la même chose au personnel de Ryanair qui a aussi très compréhensif. Donc à l’approche de l’avion, on a pu donner notre valise à un membre du personnel qui l’a mise en soute. On a eu de la chance", nous a expliqué Benoît après nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous.



I Believe I Can Fly



Ils ont donc pu embarquer dans l’avion, mais ils n’étaient pas au bout de leurs surprises. Leur vol était prévu à 17h40, mais l’engin a rencontré un problème technique et les passagers ont dû patienter plusieurs heures. "Le pilote nous a d’abord annoncé qu’il y avait une restriction. Trente minutes plus tard, il nous a dit qu’il avait interdiction de décoller, donc il a dû retourner d’où on était parti vu qu'on avait déjà un peu avancé sur la piste", raconte encore Benoît. Au lieu de s’énerver, les passagers, dont Benoît et ses amis, ont décidé de prendre leur mal en patience et de chanter. Ils se sont donc mis à entonner un air de circonstance : "I Believe I Can Fly". Le jeune homme nous a envoyé une vidéo de l’ambiance dans l’avion qui semblait franchement bonne.



Finalement, ils ont dû changer d’avion et ont pu décoller vers 20h45, après avoir encore chanté quelques couplets à bord du deuxième avion. Aujourd'hui, la bande d'amis profite du beau temps de Barcelone et voit le problème rencontré hier comme un bon souvenir.