Brandon scandalisé par des annonces de "Plan cul" sur 2ememain: "Franchement, c'est honteux"

Chaque jour, des dizaines de milliers d'annonces en tout genre sont publiées sur la plus grande plateforme en ligne de petites annonces du pays, 2ememain, propriétaire du géant américain eBay. On comprend donc que la tâche de contrôle n'est pas chose aisée pour cette entreprise fondée en 1999 qui a très vite grandi en deux décennies. Sur 2ememain, les annonces "à caractère pornographique ou érotique" sont interdites. Pourtant, dimanche soir, Brandon est tombé sur une série d'annonces de "plan cul". "Dispo pour un plan cul sans prise de tête. Je reçois et je me déplace. Intéressé? Ecrivez-moi par Whatsapp", pouvait-on notamment lire sur une des annonces. "Il y a plein d'annonces ainsi", a déploré Brandon nous avertissant dimanche soir via le bouton orange Alertez-nous. "Franchement, c'est honteux", a-t-il poursuivi, rappelant que tout le monde a accès à ce site, "jusqu'à un enfant de 8 ans par exemple".

Commençant par répéter que ce genre d'annonces est strictement interdit sur 2ememain et que cette interdiction est clairement spécifiée dans les conditions d’utilisation auxquels chaque utilisateur est censé adhérer, le porte-parole de 2ememain informe que l'auteur de ces annonces s'était vu retirer l'accès à la plateforme. La suppression d'un accès est un geste fort. Toutefois, il ne faut pas être naïf, rien n'empêche l'auteur de revenir sous un autre nom via un nouveau compte.





Moyens de lutte: filtre automatique et signalement

Comment 2ememain exerce-t-il le contrôle du torrent de nouvelles annonces qui arrivent tous les jours ? La défense s'articule autour d'un filtrage automatique et du signalement des utilisateurs, deux moyens que l'on retrouve chez Facebook par exemple. "Les filtres automatiques recourent à des mots clés. Ils permettent de retenir un grand nombre d’infractions mais malheureusement pas toutes", reconnait le porte-parole. Les annonces pointées du doigt par Brandon soulève des interrogations quant à l'efficacité de filtres visiblement pas capables de reconnaître le caractère suspicieux des mots "plan cul".

Si des annonces passent entre les mailles des filets automatiques, 2ememain compte sur la proactivité de ses utilisateurs: "Nous sommes également avertis régulièrement par notre communauté d’utilisateurs 2ememain : le bouton ‘signaler à 2ememain’ permet à chaque utilisateur de nous informer des irrégularités ou des infractions par rapport à nos conditions ou des annonces mal intentionnées. Dès qu’une infraction nous est signalée, nous l’examinons et nous la retirons", explique le porte-parole belge de 2ememain qui attire des centaines de milliers de Belges au quotidien.

Certains sites d'annonces comme Vivastreet en France affiche des annonces, payantes, de relations sexuelles tarifées (lire notre article Le site de petites annonces Vivastreet.be, plateforme de prostitution ? Le fondateur se défend).