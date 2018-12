Cambriolage à l'école du Bempt à Forest: "C'est honteux que des individus en arrivent là"

Lundi 19 novembre, les élèves de l’école du Bempt ont eu une très mauvaise surprise. Leur établissement dans la commune de Forest à Bruxelles avait été cambriolé. C’est ce qu’une maman d’élève nous a raconté via le bouton orange Alertez-nous. "Ils ont volé des ordinateurs, cafetières, percolateur, four à micro-ondes, et la cerise sur le gâteau… Ils ont volé l’argent de la trésorerie qui devait servir pour un repas organisé en fin de semaine. Repas qui du coup n’a pas eu lieu. Espérons que d’autres écoles ne seront pas touchées."

La directrice de l'établissement a confirmé le vol survenu pendant le weekend.

Malheureusement, il s’agit d’une petite infrastructure. Aucune caméra ne couvre le périmètre de l’école, ce qui va compliquer la tâche de la police.

Cette jeune maman conclut en disant: "C’est honteux que des individus en arrivent là, aller voler dans des écoles…"