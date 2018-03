Sa maison cambriolée, Vanessa lance un appel pour retrouver un bijou inestimable: "C'était la bague de naissance de mon frère décédé"

A Haneffe, dans la province de Liège, le domicile de Vanessa a récemment été cambriolé. Bijoux, vêtements de marque et sacs de luxe lui ont été dérobés. Mais dans le butin des malfrats, se trouve également la bague de naissance du frère de Vanessa, aujourd'hui décédé. Prête à tout pour la retrouver, la jeune femme a lancé un appel via notre bouton orange Alertez-nous.

Jeudi 8 mars, Vanessa (prénom d'emprunt) et son mari profitent d'une journée rallye. Cette dernière se conclut par un dîner dans un établissement à Spa, dans la province de Liège. La soirée se déroule convenablement, le couple décide ensuite de regagner son domicile situé à Haneffe, dans la commune de Donceel, dans lequel il a emménagé en octobre 2017.

Vanessa part d'abord, son mari la rejoindra ensuite avec son propre véhicule. Pourtant, son arrivée à la maison familiale ne se passe pas comme elle l'avait imaginé.

Elle introduit la clé dans la serrure et là, stupeur. Quelques secondes suffisent pour que Vanessa prenne conscience de ce qu’il vient de se passer. Un désordre inhabituel, des portes de la baie vitrée grandes ouvertes, des objets qui manquent à l’appel... Le constat est sans appel : le couple s’est fait cambriolé.





"J'ai constaté avec terreur que nous avions été cambriolés"

"Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai remarqué que les deux bougies Baobab se trouvant sur mon meuble avaient disparu. Lorsque j'ai passé ma tête dans le salon, j'ai constaté avec terreur que nous avions été cambriolés", témoigne Vanessa.

Paniquée, la jeune femme constate avec désarroi l’étendue du sinistre. Elle se rend alors immédiatement chez son voisin afin de savoir s'il a constaté quelque chose d'anormal. La maison du couple est mitoyenne avec deux autres maisons, leur proximité avec les voisins est donc immédiate.

"Mon voisin m’a dit que dix minutes avant que je n'arrive, il avait entendu du bruit sur la terrasse mais il pensait que c’était nous ! Il ne se doutait de rien. Tout s'est passé en plus ou moins 10 minutes. Je pense avoir surpris les voleurs", affirme Vanessa.





Énumérer tous les biens dérobés

Quelques minutes plus tard, son mari rentre au domicile conjugal. Il découvre à son tour l’ampleur du désastre. "Mon mari a croisé l’une des cambrioleuses en rentrant, on en est sûr ! Une femme se trouvait au coin de la rue, elle portait deux grands sacs et la veste de mon mari ! Il s’est d’ailleurs fait la réflexion en la voyant qu’elle avait la même veste que lui", rapporte l'habitante d'Haneffe.

Immédiatement, Vanessa prévient la police qui arrivera sur les lieux "près de deux heures plus tard". La jeune femme tente alors d'énumérer tout ce qui lui a été dérobé. Et c'est là qu'elle prend subitement conscience du pire.





"Cette bague me tient vraiment à cœur"

"Je me suis rendue compte qu'on m'avait volé une bague très importante. Il s’agit de la bague de ma belle-mère qu'elle avait reçue le jour de la naissance de mon frère aujourd’hui décédé", nous confie-t-elle. S’il est aisé de chiffrer l’ensemble des biens dérobés, la valeur de ce bijou est inestimable aux yeux de Vanessa qui est aujourd'hui inconsolable.

C’est donc avec l'infime espoir de retrouver cette bague que la jeune femme nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous. "Cette bague me tient vraiment à cœur. J'aimerais tellement la retrouver. J'espère que cette annonce pourra être largement diffusée", s'écrie-t-elle.

Il s'agit d'une bague en or jaune Piaget munie de 7 diamants. Elle est conçue pour un tour de doigt situé entre 54 et 56 mm.

Depuis cette intrusion, le couple peine à retrouver sa sérénité. "Je dors avec une barre de fer près de mon lit. Et quand je sors dehors, je fais en sorte que mon mari ne soit jamais très loin", raconte la jeune femme.

Réparation de la baie vitrée, installation d'une alarme, Les démarches pour s'assurer une bonne protection n'en finissent pas. Et les désenchantements, aussi !

En effet, en novembre 2017, le couple avait souscrit l'assurance "Home and Family" chez Touring Assurances. Convaincu de pouvoir être indemnisée, Vanessa se rend à l'agence de Liège après le cambriolage. "On m'a dit qu'en fait, je n'avais pas souscrit l'option contre le vol alors que j'étais sûre de l'avoir fait ! On nous a expliqué que l'on n'était pas couvert contre le vol", s'exclame Vanessa.





"Je dors avec une barre de fer près de mon lit"

Chez Touring Assurances, il existe plusieurs modalités d'assurance, comme nous l'explique un porte-parole de la firme. "Sur le marché belge, il y a une assurance de base qui couvre les dommages, le vandalisme, les catastrophes naturelles. Le vol est une option. C'est au client de choisir s'il la prend ou non", indique le porte-parole. "Dans le cas de cette cliente, ça n'avait pas été fait", nous assure-t-on.

Avec cette assurance habitation, Vanessa et son mari étaient donc uniquement couverts pour les dégâts causés par un incendie, une action de l’électricité, une explosion/implosion, du vandalisme, de la malveillance, une tempête, la grêle, la neige, les eaux et combustibles liquides, les bris de vitre et de sanitaire et les catastrophes naturelles.

Étant donné la diversité des contrats proposés par les assureurs, il est conseillé d'identifier préalablement les risques pour lesquels se couvrir avant de souscrire une assurance. Une façon de se prémunir contre toute déconvenue.