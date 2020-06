Coronavirus: Camille va ENFIN pouvoir revoir sa grand-mère en France, "J'ai hâte de voir sa réaction"

La réouverture des frontières est synonyme de retrouvailles cette semaine. Camille, une jeune Belge, trépigne d'impatience ce lundi matin. L'habitante de Jodoigne, dans le Brabant wallon, partira à 13h de la gare du Midi à Bruxelles, pour rejoindre Danielle, sa grand-mère, près d'Avignon dans le sud de la France. "Quand on a appris que ça rouvrait le 15 juin, on s’est dit que c’était chouette de partir directement et de lui faire une surprise", confie-t-elle.

Après un long confinement, Camille va retrouver sa grand-mère, qui compte beaucoup pour elle. "On a une très bonne relation. On a pu s’appeler mais ce n’est pas la même chose. Ça manquait de ne pas pouvoir la voir", souligne-t-elle. "Je me demande comment elle va réagir quand elle va me voir arriver".

Les parents de la jeune fille travaillent, son frère a toujours cours. Elle fera donc le trajet seule et elle a décompté les heures. "J’avais hâte. Ma valise est faite depuis 3 jours."



Camille n’a plus vu Danielle depuis Noël. Son train partira de Bruxelles à la mi-journée. Après quelques heures de patience, elle pourra enfin revoir sa grand-mère physiquement. "C’est super important. On va souvent là-bas habituellement. C’est vraiment super."

La France a pour rappel levé ce lundi 15 juin à 00h00 l’ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes mises en place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. La France prévient qu'elle appliquera "la réciprocité" aux pays imposant des restrictions à ses ressortissants.