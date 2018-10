Campagne électorale: Jérôme s'interroge sur "l'immense gaspillage de papier"

Cet alerteur témoigne avoir reçu "plus de 30 papiers" de listes électorales dans sa boîte aux lettres au cours de la campagne pour le scrutin provincial et communal du 14 octobre. Sur la photo qu'il nous a donnée via le bouton orange Alertez-nous, on voit la quantité reçue les deux derniers jours précédant le vote. Il n'est pas le seul. Partout à travers le pays, les facteurs ont déposé des tonnes de prospectus promouvant les listes, candidats et leurs programmes. Ces publicités individuelles se sont ajoutées aux affiches placardées dans les divers lieux publics prévus à cet effet. "A cette époque ou on essaie de limiter la déforestation massive dans certains pays, n'est ce pas un immense gaspillage de papier?", questionne Jérôme qui se demande quelle quantité de papier a été utilisée et avec quel coût financier à côté du du coût environnemental: "Certainement un budget colossal qui, s'il était regroupé en un seul portefeuille pourrait servir à bien des choses plus intéressantes", juge-t-il.