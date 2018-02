Cauchemar pour une famille de Norvégiens arrivés en Belgique: leur chien Maverick a disparu

C'est une nouvelle vie qui commence par un cauchemar. Venue de Norvège, la famille de Jennifer est arrivée en Belgique le jeudi 25 janvier pour s'y installer définitivement. Cherchant toujours le foyer qui les hébergera ses proches et elle, ils se sont installés dans un hôtel. Bien sûr, le chien de Jennifer, Maverick, fait lui aussi partie du grand voyage. En attendant d'avoir une maison, il a été placé chez un gardien pour chiens (un dogsitter) à Bellingen, un village situé à quelques kilomètres de Bruxelles, entre Hal, Tubize et Enghien.





"Ses maîtres viennent d'arriver, ils ont besoin d'aide"



D'ordinaire calme et doux, le berger blanc suisse a sûrement paniqué et s'est enfui de son foyer le samedi 27 janvier. Face à la mauvaise nouvelle, les maîtres de Maverick se sont immédiatement lancés à sa recherche… sans résultat. Désespérés, ils ont publié un message sur Facebook qui a été relayé près de 2.000 fois. Un événement, dénommé "Help Maverick get home!" (Aidez Maverick à rentrer à la maison), a même été créé.



Touchée par cette situation, Dominique, elle-même propriétaire d'un berger blanc suisse, a tenu à agir. "J'ai appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour vous demander de l'aide pour retrouver Maverick. Ses maîtres viennent d'arriver, ils ne comprennent pas encore bien le français, ils ont besoin d'aide", nous a-t-elle écrit.





"Il est très gentil, mais très effrayé"



Maverick est un mâle âgé d'un an et demi, il est pucé et déjà inscrit chez DogID en Belgique. "Il est très gentil, mais très effrayé. Il ne suivra probablement personne de sa propre volonté après plusieurs jours de fugue. Si vous le trouvez, vous devrez sûrement le tenir en place. Il n'est pas agressif. S'il vous plaît, parlez-lui doucement, ça le calme", écrit Jennifer dans son annonce Facebook.

Peut-être tomberez-vous sur Maverick? "J'offre 500 euros de récompense à la personne qui l'attrapera!", annonce même Jennifer, qui ne rêve désormais que d'une chose: retrouver son fidèle ami sain et sauf.



Le berger blanc suisse aurait été aperçu le 30 janvier à Anderlecht, près de la gare du Midi, mais aussi à Braine-l'Alleud le 31 janvier, selon des témoignages recueillis.



"J’ai vu une espèce de chien loup beige qui ressemblait très fort à ce chien"



Ce vendredi matin, Anne Dutrannois, habitante de Leerbeek nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Cette mère de famille affirme avoir aperçu un chien égaré alors qu'elle conduisait ses enfants à l'école. Selon elle, il pourrait s'agir de Maverick. "J’ai vu une espèce de chien loup beige qui ressemblait très fort à ce chien (Maverick, nldr). Je me suis arrêtée, j’ai appelé directement la police. Il avait l’air vraiment égaré", indique-t-elle.

Anna raconte encore que c'est dans un champ qu'elle a aperçu l'animal. "Je me suis arrêtée, j’ai essayé de prendre une photo mais le chien est parti trop vite. Le temps que je me gare et que j’aille voir, il était déjà hors de ma vue", relate la témoin qui est, elle-même, propriétaire d'un chien.

"C’est pas compliqué, ici c’est tout vert et le chien est beige donc normalement, on est censé le voir. Moi, je pense que c’est bien le chien qui appartient à ce couple de Norvégiens", assure-t-elle. Avant de continuer :"J’aimerais apporter un coup de main à cette famille qui se trouve dans un pays étranger et pour qui la situation n’est pas facile".