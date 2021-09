Christelle utilise le distributeur de billets du Cora de Hornu, mais l'argent ne sort pas : "Perdre 1.000 euros, ça vous bouffe la vie"

Cette habitante de Colfontaine a du attendre quelques jours pour avoir un rendez-vous dans son agence Belfius. Elle y a ouvert un litige début septembre et espère que la situation va s'arranger. Belfius reconnait que ce genre de problème peut arriver, même si c'est "très, très limité".

Réputés très fiables, les distributeurs de billets, surtout les plus vieillissants, peuvent dysfonctionner. Le pire scénario, c'est de ne pas recevoir l'argent, mais de voir son compte débité. Surtout si c'est une grosse somme. C'est ce qui est arrivé à Christelle qui a contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous. "Combien de temps devrais-je donc encore devoir attendre pour pouvoir récupérer mon argent ?", se demande-t-elle.

Pour payer son loyer

Christelle habite à Colfontaine, dans le Hainaut. "Le lundi 30 août, je me suis rendue expressément au shopping du Cora de Hornu" pour accéder à un distributeur de billet Belfius, sa banque, "puis je comptais faire quelques courses".

Si elle choisit ce distributeur, c'est pour une raison bien précise: "Je devais retirer 980 euros pour pouvoir payer mon loyer. Et comme l'argent se trouve sur mon compte épargne", il lui fallait un automate de sa banque. Ce distributeur, "je l'utilise régulièrement, je n'ai jamais eu de souci" :



Avant...



Après...

Aucun message d'erreur… mais pas de billets

Comme d'habitude, Christelle a inséré sa carte et suivi les étapes pour retirer de l'argent. "J'ai introduit mon code, j'ai mis le montant 980€, il n'y a pas eu le moindre message d'erreur. La machine a fait du bruit, comme si elle rassemblait les billets, mais il ne s'est rien passé. Je n'ai pas reçu l'argent. Le tiroir a billet ne s'est pas ouvert".

Notre témoin de 44 ans a récupéré sa carte de banque, comme si l'opération s'était déroulée normalement. "A ce moment-là, comme tout le monde, on reste scotché, on se demande ce qui se passe. J'ai remis la carte dedans immédiatement pour consulter mon solde, et j'ai vu que le compte avait été débité de 980 euros". Coup de massue.

Un couple s'est approché d'elle peu après, et lui a dit qu'il avait eu la même mésaventure peu avant: "Ils m'auraient bien prévenu avant, mais ils n'ont pas eu le temps. Ils ont perdu 140 euros, si je me souviens bien".

Colère et peur: "J'ai un cancer, je suis sur la mutuelle"

Quand on perd 980€, on est déboussolé. "J'en suis tombée malade. Quand c'est une petite somme, 20 euros, ce n'est pas trop grave. Mais presque 1.000€, ça vous fait peur, ça vous bouffe la vie, quand même".

Cet argent devait servir à payer son loyer. "J'ai expliqué la situation à mon propriétaire, il a compris. Mais cet argent, c'est une somme très importante pour moi. J'ai un cancer, je suis sur la mutuelle, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête ?", nous confie-t-elle.

Si je vois que ça traîne, je ne vais pas en rester là

Trois jours pour avoir un rendez-vous avec Belfius

Sa première réaction est de téléphoner à Belfius. "C'était un lundi, il était 17h. J'ai essayé de contacter la centrale à Bruxelles. Ça sonne, ça sonne, on dit qu'on va décrocher mais rien du tout. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à mon agence pour avoir un rendez-vous, je n'ai pas pu en avoir un avant le jeudi".

Trois jours d'angoisse. "De la peur, et de la colère, aussi. C'est surement arrivé à d'autres personnes. Imaginez si votre frigo est vide, et que votre compte aussi". Dans l'agence bancaire de Frameries, "j'ai été bien reçue. J'ai ouvert un litige":





La personne de l'agence "a vu qu'il y avait eu un retrait de 980 euros, à 17h02, mais voilà. Ils n'ont pas pu voir s'il y avait eu un problème, si l'argent avait été donné ou pas. Ils m'ont juste dit qu'ils allaient faire le nécessaire. Normalement, je vais récupérer l'argent. Ils m'ont dit que ça pouvait prendre entre une et deux semaines. Donc là j'attends. Retourner à la banque ? C'est uniquement sur rendez-vous, même par téléphone on dit de prendre rendez-vous, impossible d'avoir un contact direct".

Lundi 13 août, au moment de clôturer cet article, Christelle n'avait "pas encore récupéré l'argent".

Que dit Belfius ?

Nous avons demandé à Belfius une réaction, mais le secteur bancaire n'aime pas commenter les cas particuliers. "La procédure est très simple", nous dit le porte-parole. En cas de problème avec un distributeur de billet Belfius, "le client doit contacter Belfius pour signaler son problème; et cela se fait via son agence", comme l'a fait Christelle. "Un dossier est créé et traité: on examine la situation et on rectifie sur base de ce que nous constatons".

Les problèmes aux distributeurs "sont très, très limités", poursuit la banque, mais ils existent. "Il y a encore des distributeurs anciens, on essaie de les remplacer".