Le sort d'un SDF dans les rues de Liège suscite l'indignation sur les réseaux sociaux: la Ville va tenir une conférence de presse

La présence d'un SDF dans les rues de Liège a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux suite à la publication du témoignage de Claudy, qui a souhaité lui venir en aide ce jeudi après-midi. La commune a indiqué qu'elle communiquerait sur la situation lors d'une conférence de presse prévue à 14 heures.

Claudy, "choqué" et "furieux", a contacté notre rédaction pour nous signaler la présence d'un sans abri aux abords de l'hôtel de ville de Liège.

"A 16h ce jeudi, en passant dans la rue Féronstrée, juste un peu après la place du Marché et à peine à 150 mètres de l'hôtel de Ville de Liège, j'ai entendu d'une petite voix étouffée qui disait 'à l'aide, je vous en supplie aidez moi!'... J'ai alors fais un pas en arrière et j'ai vu ce pauvre homme sur son fauteuil roulant, la tête en avant entre ses deux jambes. Je lui ai demandé 'Que puis-je faire pour vous ?' Il me dit: aidez-moi à me relever je n'y arrive pas !", a-t-il écrit dans un témoignage partagé via le bouton orange Alertez-nous.

Il poursuit: "Je l'ai redressé comme j'ai pu. Il était glacé, frigorifié, trempé, il n'aurait pas su se maintenir contre le dossier sans que je le soutienne. Il m'a alors demandé de l'attacher contre le dossier avec l'aide d'une couverture..."

Il nous a indiqué avoir questionné des commerçants et des habitants des rues avoisinantes pour tenter d'en savoir plus sur la situation vécue par ce sans domicile fixe. "J'ai appris qu'il était connu. Il s'appelle Michel et est sans domicile fixe depuis plusieurs mois. Pourquoi personne n'appelle les secours? On me répond que cela arrive plusieurs fois par jour et que finalement plus personne ne veut se déplacer car Michel ne veut pas bouger...", explique-t-il.

Nous avons joint la commune ce vendredi matin afin de savoir s'il elle était intervenue récemment pour venir en aide à Michel. Au courant de la situation, le bourgmestre a décidé de communiquer sur cette situation lors d'une conférence de presse qui se tiendra à 14h.