Pascale doit conduire régulièrement son mari à l'hôpital et opte pour un paiement automatique du parking: "385,60 euros !"

Atteint du cancer, le mari de Pascale doit souvent aller à l'hôpital pour des consultations. Pour faciliter cette tâche plus que pénible, elle souscrit au système de reconnaissance de plaque de Q-Park. Cette technologie devait faire gagner au couple beaucoup de temps... mais un dysfonctionnement leur a coûté beaucoup d'argent. Fatiguée par les nombreux échanges avec l'entreprise de parking, elle a décidé de nous raconter son expérience avec le bouton orange Alertez-nous.

Pascale se rend régulièrement à l'hôpital Saint-Luc, à Bruxelles, avec son mari Ricardo, atteint d'un cancer. Des visites qui sont suffisamment douloureuses, sans les tracas causés par le parking de l'hôpital, géré par Q-Park.

Cette responsable d'un centre médical bruxellois pensait avoir trouvé un système pour contrer le problème des machines de payement en panne : "Huit fois sur dix, quand vous sortez, il n'y a qu'une machine sur quatre qui est fonctionnelle pour payer. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû payer une heure en plus à cause de la file", déplore Pascale. Le couple se tourne donc vers un système qui lui paraissait révolutionnaire. En enregistrant sa plaque d'immatriculation sur le site de Q-Park, celle-ci est reconnue à la barrière et Pascale se voit débiter en fonction du temps passé sur place, sans prendre de ticket. "C'est super !", se réjouissait-elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un problème technique lui coûterait beaucoup d'argent.

Après un an de chimiothérapie, l'état de Ricardo semblait se stabiliser. Mais la leucémie a repris le dessus récemment : "Le médecin nous a appelés pour nous dire que les résultats ne sont pas très bons, et qu'il faut venir tous les mois, au lieu de chaque trimestre", regrette-t-elle. En quittant l'hôpital, après l'une de ses visites mensuelles, mi-mai, "les barrières étaient ouvertes, aux deux entrées du parking, car des techniciens travaillaient sur les machines", explique Pascale.

Un mois plus tard, nouvelle consultation : "En se présentant devant la barrière, il a dû prendre un ticket car la reconnaissance de plaque ne fonctionnait pas. Il a payé 4,80 euros à la machine avant de sortir et lorsqu’il s’est présenté devant la barrière celle-ci s’est ouverte sans qu’il ne doive mettre son ticket". À ce moment-là, le système a scanné la plaque d'immatriculation de Ricardo, clôturant le parking du mois précédant : "Notre banque a déduit un montant de 385,60 euros". Un bug, visiblement...

Ce ne sont pas les malades qui doivent payer les conséquences de leurs problèmes techniques

Cette expérience n'est que la plus coûteuse de nombreuses autres : "Il y a deux ans, lorsque je me rendais à l’hôpital tous les jours, j’ai déjà eu les mêmes types de mésaventure que mon mari. J’étais, soit disant, parquée 24 heures ou une semaine", nous dit Pascale.

Pour récupérer cette somme, elle s'affaire donc, comme à chaque fois, à contacter le service client, mais cela n'est pas une mince affaire : "Cela prend toujours un certain temps avant qu'ils ne répondent, puis ils m'ont demandé des preuves qu'il est re-rentré en juin, ainsi que des preuves comme quoi cela a été déduit de notre compte en banque", explique-t-elle. C'est grâce au ticket acheté en juin, alors que le système de reconnaissance ne marchait pas, que le remboursement a pu être fait, après de nombreux échanges avec l'entreprise.

Exténuée par ces problèmes à répétition et par la maladie de son mari, Pascale s'indigne : "Ce ne sont pas les malades, ou les personnes qui se garent sur le parking, qui doivent payer les conséquences de leurs problèmes techniques". Bien que le couple ait été remboursé, Pascale et Ricardo estiment que "les patients doivent se battre pour guérir, pas pour récupérer leur argent, c’est Q-Park qui doit régler définitivement ces problèmes techniques".

La reconnaissance de plaques en pleine expansion

Ce système, disponible en Belgique depuis deux ans, est de plus en plus populaire, selon Philip De Brabanter, le directeur général de Q-Park : "Un quart de nos clients l'utilisent déjà. Ça s'est fort développé durant la période Covid, et maintenant ça augmente chaque mois", se réjouit-il.

Cela n'arrive quasiment plus

Le directeur assure que le système est très efficace : "Les caméras étaient à 97% de reconnaissance il y a deux ans, aujourd'hui, elles sont à 99%". Mais il admet que certaines personnes peuvent rencontrer des problèmes : "Parfois la lecture de la plaque ne se fait pas assez vite, et la personne appuie sur le bouton, mais cela n'arrive quasiment plus". Le problème est généralement rapidement réglé, car l'entreprise "peut directement voir s'il y a un double payement", nous précise Philip de Brabanter. Pour se faire rembourser, il n'y a pas d'autres chemins que celui du service clientèle.

À l'avenir, Q-Park espère convaincre bien plus de clients, et "dans un monde idéal", se débarrasser des machines à tickets, mais le directeur convient que ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, une prochaine évolution devrait arriver : les clients pourront utiliser un QR code pour re-rentrer dans le parking et récupérer leur voiture, au lieu de taper un code.

Comment récupérer son argent rapidement ?

Pour espérer récupérer son argent rapidement, à la suite d'un dysfonctionnement de ce type, certaines techniques existent. Selon le porte-parole de Test-Achat, Jean-Philippe Ducart, il est courant que ce genre de démarches prennent du temps : "Faire payer les gens c'est rapide, mais rembourser c'est parfois compliqué", reconnait-il.

Adoptez un ton suffisamment menaçant

L'expert conseille, dans un premier temps, de regarder aux conditions générales de l'entreprise, "pour voir s'il y a des conditions ad hoc, si un certain délai est prévu pour les remboursements". Dans son échange avec l'entreprise, le client ne doit pas hésiter à joindre les "preuves qu'il est dans son droit, des preuves probantes". Ces communications doivent être faites par mail ou même par courrier recommandé, par écrit donc, pour que des preuves des échanges existent. Jean-Philippe Ducart conseille même d'adopter "un ton suffisamment menaçant" pour convaincre l'entreprise de traiter le dossier. Selon lui, les remboursements "ne sont pas prioritaires pour eux et ils prennent leurs temps", il s'agit donc de ne pas perdre son sang-froid et de ne pas lâcher l'affaire, si l'on est dans ses droits, car parfois "tout est fait pour décourager".