Marc trouve les rues commerçantes du centre-ville de Bruxelles désertes: "Des dizaines de magasins vides, est-ce temporaire ?"

Habitant de Bruxelles depuis toujours, Marc trouve que la rue Neuve n'est plus ce qu'elle était. Inquiet, il a pressé le bouton orange Alertez-nous en se demandant : quel avenir pour les centre-villes après la crise du Covid?

Marc a toujours vécu à Bruxelles, mais depuis quelques temps, il ne reconnait plus sa ville. Il lui arrive souvent de marcher dans le centre-ville, étant donné qu'il travaille à proximité. Il n'éprouve pourtant plus autant de plaisir à se balader sur la rue Neuve, l'artère commerciale principale. "Voici un premier magasin qui est vide, juste derrière on en a un second qui est à remettre et plus loin dans la rue on peut en compter une dizaine" déplore Marc.

Depuis 10 ans, Marc travaille dans une banque, près de la rue Neuve. Pourtant, c'est la première fois qu'il voit cette rue avec "autant de commerces à remettre".

Ce Bruxellois se dit "surpris" : "Je me pose même la question sur l'avenir du centre-ville, est-ce que c'est quelque chose de temporaire ?". Marc est d'autant plus inquiet qu'il reconnaît ce phénomène dans d'autres villes comme à Anvers, où "il y a beaucoup de magasins qui sont à louer dans certaines rues commerçantes" témoigne-t-il.

Un phénomène temporaire

Quentin Huet, le manager de Shopera, l'association des commerçants du centre-ville de Bruxelles, admet que la pandémie a été un "choc de l'offre et de la demande". En effet, les mesures sanitaires ont eu un effet néfaste sur les commerces : "Il y a énormément de personnes qui ne sont plus venues dans la rue Neuve, puisqu'on leur interdisait quasiment de venir faire du shopping, avec la distanciation sociale. Beaucoup de magasins ont chuté dans leurs chiffres d'affaires".

Marc peut pourtant être rassuré, cela ne devrait pas durer : "On est dans une post-période de choc, on est en train de voir un peu comment ça va refonctionner, et puis ça va se relisser, et cela va retourner à la normale dans les prochaines semaines ou les prochains mois", rassure Quentin Huet. En effet, les clients sont désormais de retour, les chiffres d'affaires augmentent à nouveau et les loyers des commerces se restabilisent.

Une nouvelle génération de commerçants

Cette renaissance de commerces peut déjà être observée dans d'autres villes, comme à Mons par exemple, le président l'Association Du Management De Centre-Ville (AMCV), remarque l'arrivée de nouveaux commerçants : "Une nouvelle génération d'indépendants qui font du commerce de niche, et qui vont vers les centres-villes. Ils ne vont pas du tout vers les grands pôles commerciaux de périphérie".

Selon lui, le Covid n'a pas été si dévastateur, mais au contraire a accéléré leur développement : "On a vu des gens qui venaient du digital créer du commerce physique, ou des gens qui revoyaient leur vie". La pandémie a permis à certaines personnes de s'investir dans leurs passions, et d'en créer des commerces. Ces commerces sont, selon l'AMCV, en grande partie "pointus, de recyclage, d'économie circulaire, donc vraiment on est sur des tendances sociétales" justifie Jean-Luc Calonger.