Confusion totale suite à l'arrêt des services du fournisseur télécoms Dommel: "J'ai accepté la nouvelle offre mais ma connexion GSM est coupée"

Un peu trop optimiste par rapport au calendrier, l'opérateur virtuel Dommel a promis à ses abonnés mobiles qu'ils pouvaient finalement garder leur contrat et leur numéro, qu'un nouveau partenaire avait été trouvé. Mais Chantal n'a plus de réseau depuis mardi soir. Malade, elle est furieuse de ne pas pouvoir joindre son médecin.

On vous parle depuis quelques jours de l'arrêt brutal des activités de Dommel/Billi, des opérateurs virtuels qui utilisaient le réseau de cuivre de Proximus pour proposer des packs télécoms un peu différents. L'opérateur historique parle de facture impayée, Dommel/Billi d'un abus de position dominante.

Quoi qu'il en soit, Proximus a décidé de couper tous les robinets. Quatre jours avant l'arrêt complet de ses services (le 1er avril), Dommel a prévenu ses clients, mis devant le fait accompli, ce qui les a agacés.

Dans la confusion totale, après avoir dit que tout était terminé, Dommel a tout de même envoyé un message à ses clients mobiles, leur signalant qu'ils pouvaient finalement choisir de rester chez eux, car un autre opérateur partenaire avait été trouvé.





Chantal accepte la nouvelle offre, mais…

Chantal fait partie des personnes qui ont accepté cette proposition. Mais elle déchante, ce mercredi. "Après avoir patienté et accepté par mail la nouvelle offre de service GSM vendredi dernier en fin de journée, je découvre avec stupeur ce (mardi) soir que ma connexion GSM est tout simplement coupée, et ce sans avertissement préalable. Je ne puis plus ni appeler, ni recevoir des coups de fil. J'ai seulement accès au 112! Alors que je suis une personne âgée et malade, je ne peux plus entrer en contact avec mon médecin : je n'ai pas de ligne fixe !"

Il semblerait que Dommel n'ait pas été très clair, par manque d'anticipation ou simplement par pure mauvaise foi, pour garder quelques clients. Impossible de contacter l'entreprise pour tirer les choses au clair.





Un calendrier très serré

Pour mieux comprendre, il suffit de voir le calendrier. Ce n'est que le 26 mars que Dommel a communiqué la rupture totale des contrats avec Proximus. Et ce n'est que vendredi 29 mars que l'opérateur virtuel a changé d'avis en signalant qu'un nouveau partenaire mobile avait été trouvé que les clients pouvaient finalement rester. 2 jours de week-end pour signer des accords, transférer les clients qui le souhaitent et leur envoyer une nouvelle carte SIM, c'était mission impossible.

Car en effet, la carte SIM de Chantal (compatible Proximus) allait être désactivée quoi qu'il arrive, car l'opérateur a mis un terme définitif à ses contrats avec Dommel.

Sur la page Facebook de Dommel, un client dans le même cas que Chantal explique qu'il a reçu une réponse du service clientèle. "Ils m'ont dit que même si on décidait de rester chez Dommel, la carte SIM actuelle allait cesser de fonctionner à partir du 31 mars, et qu'il fallait patienter 'quelques jours' sans réseau, le temps que la nouvelle carte SIM arrive", affirme Francesco sur le réseau social.

Il est donc probable que Chantal reçoive prochainement par courrier une carte SIM compatible avec le nouvel opérateur partenaire de Dommel.

Mais notre témoin ne comptait pas attendre. "Je suis révoltée et en colère ! Cette situation rajoute une couche supplémentaire de stress à mes problèmes récurrents de santé. Je me serais bien passée de tous ces épisodes et cette fois, je quitte Dommel pour un autre opérateur".