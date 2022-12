"On me dit de rouler à haut régime pour désencrasser le filtre à particules": Frédéric, recalé au contrôle technique, n'y comprend plus rien...

Frédéric, un habitant de la province de Namur, s'interroge. Sa voiture a récemment été refusée au contrôle technique en raison du taux de particules fines émises. Son garagiste lui aurait alors conseillé d'augmenter son régime moteur pour régler le problème. Rouler à haut régime pour réduire son émission de particules fines, vrai conseil ou fausse idée? Décryptage.

Le passage au contrôle technique est redouté par de nombreux automobilistes. Sa fréquence dépend essentiellement du type de véhicule. Concrètement, le contrôle technique examine si ce dernier répond aux dispositions légales. Il y a quelques semaines, Frédéric a une mauvaise surprise. Son véhicule est recalé. "Ma voiture pollue trop, le CO est trop élevé. J'ai été recalé par rapport au filtre à particules. J'ai 3 mois de délai pour représenter mon véhicule", témoigne-t-il.

Cet habitant de Liernu, en province de Namur, utilise sa voiture pour se rendre au travail ainsi que pour ses loisirs. Il roule très peu en ville. "Je roule pépère. Je fais attention à la consommation de ma voiture mais finalement je suis recalé au contrôle technique à cause du CO", s'exaspère-t-il. Pour obtenir quelques conseils et explications, il se rend chez son garagiste. Et là, la surprise continue. "Il me conseille de rouler à plus ou moins 40 km à plus de 3.000 tours pour désencrasser le filtre. J'ai été très étonné par cette proposition. Je vais devoir rouler à haut régime, et donc consommer plus. Je trouve ça aberrant (...)".

À quoi sert un filtre à particules ?

Non filtrées, les particules fines libérées lors de la combustion du diesel, sont particulièrement nocives et classées cancérigènes par l'OMS. Pour limiter leur présence dans l'air, un filtre à particules est placé sur les nouveaux véhicules diesel. Il se trouve derrière le catalyseur, dans le circuit d'échappement. Son rôle : retenir les particules en suspension dans les gaz d’échappement et ainsi réduire ainsi l’évacuation dans l’atmosphère de la pollution du moteur.

Depuis le 1er juillet 2022, une règle impose aux centres de contrôle technique de vérifier le nombre de particules émises par les moteurs diesel. Le contrôle est effectué via le pot d’échappement et dure 1 minute. À travers ce test, l'objectif est de chasser les voitures trop polluantes mais aussi de vérifier le bon fonctionnement du filtre.

Trois résultats sont possibles :

un taux inférieur à 250 000 particules/cm³: le filtre fonctionne correctement, une carte verte est délivrée

un taux entre 250 000 particules/cm³ et 1 000 000 particules/cm³ : il faudra surveiller le fonctionnement du filtre à particules et entreprendre des mesures correctrices si nécessaire. Une carte orange est délivrée

un taux supérieur à 1 000 000 particules/cm³ : le filtre est fortement défectueux ou manquant. Une carte rouge est délivrée





Faut-il rouler plus vite pour désencrasser son filtre ?

Lorsque Frédéric est passé au contrôle technique, l'écran a donc affiché le taux de particules fines. Celui-ci atteint 2.686.096. Frédéric a 3 mois pour nettoyer ou remplacer son filtre à particules avant de repasser au contrôle. Une question demeure: pourquoi a-t-on conseillé à Frédéric de rouler à haut régime pour désencrasser son filtre ?

Le processus qui consiste à nettoyer le filtre à particules s'appelle la phase de régénération. Concrètement, il s'agit d'une combustion qui permet aux particules de suie contenues dans le filtre d'être brûlées. Une fois brûlées, elles ne bloquent ainsi pas le filtre et n'altèrent pas son bon fonctionnement. Pour les automobilistes qui conduisent pendant une longue période à une vitesse élevée, autrement dit sur autoroutes, la régénération du véhicule se fait automatiquement. C'est la régénération passive.

Mais pour ceux qui roulent peu sur autoroute, il faut parfois forcer la manœuvre et réaliser ainsi une régénération active. Pour ce faire, il est ainsi conseiller d'augmenter le régime moteur de son véhicule pendant quelques dizaines de kilomètres. Cela ne signifie pas qu'il faut faire des excès de vitesse. Le but est simplement que le moteur doit tourner autour de 3.000 tours/minute. "Je conseille d'aller sur l'autoroute et de rouler à 120km/h en 4e par exemple. Pour que cela fonctionne, il faut le faire pendant un certain nombre de kilomètres. Cela permet au système de commencer la régénération. Il faut rouler au moins une vingtaine de minutes", explique Cesare Bottiglieri, garagiste à Evere.





5% des véhicules recalés

Maxime est inspecteur adjoint au centre de contrôle technique. Chaque jour, il voit passer des centaines de véhicules. Parmi les missions qu'il effectue quotidiennement, le contrôle du taux d'émission des particules fines. "Je sélectionne l'appareil sur l'ordinateur. J'attends que le compteur à particules chauffe. Une fois que le compteur est à bonne température, j'introduis la sonde dans l'échappement. Ensuite, l'appareil fait les mesures", nous détaille-t-il.

Pour effectuer cela, les centres de contrôle technique ont dû s'équiper "d'appareils dernier cri", explique Pierre-Laurent Fassin, porte-parole d'Autosécurité. Auprès des automobilistes, "il a fallu être pédagogue. Tout le monde comprend qu'il faut faire plus attention à notre environnement. Ce test permet d'évaluer la toxicité de nos véhicules", souligne le porte-parole. Depuis juillet dernier, moins de 5% des véhicules sont recalés en raison du taux d'émission de particules fines.