Coronavirus en Belgique: Christine émue par le geste de l'aide-soignante de sa maman

Le coronavirus en Belgique éloigne des familles. La distance est compliquée à gérer pour les personnes dont des proches sont à risque en maison de repos. Mais à Landenne, le personnel soignant fait preuve d'imagination pour rassurer les familles des personnes âgées.

Etre éloigné de ses proches peut être très compliqué pour certaines personnes durant cette période de confinement. C’est le cas de Christine qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. Sa maman, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est en maison de repos dans la résidence Saint-Charles de Landenne en province de Namur. Elle ne peut donc plus lui rendre visite. Heureusement, le manque est plus facile à gérer grâce au personnel de la résidence: "Je voudrais rendre hommage au personnel soignant des maisons de retraite qui fait preuve d’une imagination débordante pour que les personnes âgées restent en contact avec leur famille," nous écrit-elle dans son message. "Je voulais vous faire part d’un exemple de solidarité et de compassion exceptionnel en ces temps si chamboulés."

Ce geste si particulier aux yeux de Christine vient de Julianne, responsable du service cantous (Centres d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles) pour les personnes atteintes de démence ou de la maladie d’Alzheimer. Lors de son jour de repos, le dimanche 22 mars, Julianne a mis en place un groupe privé Facebook pour donner des nouvelles des résidents à leurs proches. "L’idée m’est venue tout de suite au début quand j’ai vu forcément le manque des résidents, mais aussi le besoin des familles d’être rassurées, raconte l’aide-soignante."

Des pancartes pour adresser leurs messages

Pour Christine, cette initiative vient à point nommé: "Ma maman n’est dans la résidence Saint Charles que depuis janvier. Je ne connais pas encore très bien le personnel, mais ils sont vraiment courageux de travailler avec des personnes démentes. La semaine dernière, la santé de maman s’est fort dégradée. J’étais très régulièrement en contact avec Julianne pour avoir des nouvelles." Elle nous confie que c’est terriblement stressant de ne pas pouvoir être au chevet de sa maman.

"Et puis, un jour, Julianne m’a dit qu’elle avait créé un groupe Facebook pour donner des nouvelles des résidents à leurs familles. Et quand j’ai vu les photos sur Facebook, j’ai pleuré tellement c’était touchant. Les personnes âgées tenaient des photos où il était écrit: ‘Tout va bien, ne t’inquiète pas pour moi.’ Et quand je vois les résidents avec qui maman partage son quotidien: Marcelle, Raymonde… Ils avaient l’air tellement bien."

Julianne a aussi voulu rassurer Christine, toujours très inquiète pour sa maman: "Elle me disait au téléphone: ‘J’ai envie d’être près d’elle’, explique Julianne. Elle a écrit une carte pour sa maman, alors je l’ai lue avec elle. Je lui ai expliqué les choses: que sa fille voulait être là, mais qu’elle ne pouvait pas. Alors j’ai eu l’idée de faire une photo avec une pancarte." Sur ce panneau, il est écrit: "Je sais que tu aimerais être à mes côtés. Je te fais plein de bisous."

Les aides-soignantes ont tellement plus de boulot qu’en temps normal, parce que nous, les familles, ne sommes pas là pour aider. Quand on vient, on donne à manger, on aide. Et là, en plus il y a des règles sanitaires encore plus strictes, pas d’aide des familles, et beaucoup d’appel parce qu’on veut tous des nouvelles de nos proches. Et dire qu’elle a pris le temps de faire cette page…

Ces photos font plaisir à de nombreuses familles d'après les commentaires postés sur Facebook. "J’ai eu quelques retours par téléphone, des mots, des cartes. Sur le groupe, les familles mettent des messages à l’attention du personnel, pour remercier et ce genre de chose." Avec les autres membres du personnel, Julianne a aussi affiché des dessins d'enfants à l'attention des personnes âgées faits par les élèves de l'école de Couthuin. L’objectif de Julianne était de faire passer un message: "Ici, la vie continue."