Coronavirus en Belgique - "Mon facteur ne sonne plus lorsqu’il a un colis": quelles sont les mesures prises par Bpost?

Le coronavirus en Belgique a notamment pour conséquence une limitation stricte des déplacements. Mais qu'en est-il pour les facteurs, dont le métier consiste justement à effectuer des tournées ?

De nombreuses personnes travaillent de leur domicile en cette période de confinement préconisé par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus, mais cela ne s’applique pas aux facteurs. De par la nature de leur métier, ils multiplient les déplacements et peuvent, habituellement, être en contact avec beaucoup de gens. Ce qui peut susciter des craintes. En France, 20% des facteurs ont arrêté de faire leur tournée, exerçant leur droit de retrait. Rien de tel encore en Belgique, nous indique Jacques Lespagnard, Secrétaire Général CGSP Poste.

Lucia, de Liège, nous rapporte néanmoins, via notre bouton orange Alertez-nous que son facteur "ne sonne plus lorsqu'il a un colis ou un recommandé", par peur du coronavirus. Ce faisant, respectent-il les instructions de son entreprise, Bpost ?



> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique



Les consignes données aux facteurs par Bpost



La règle inchangée, c'est que les facteurs doivent sonner et attendre un temps minimum en cas de livraison de colis ou de recommandés. Si le destinataire se présente au facteur, ce dernier doit respecter les consignes données par Bpost le vendredi 13 mars par rapport à la distribution.



"Le facteur et le client doivent maintenir une distance de minimum 1m, 1,50m", indique Delphine Van Bladel, porte-parole de Bpost. "On peut déposer le colis devant le pas de la porte, comme ça il n'y a pas d'échanges", explique-t-elle.



En outre, le facteur peut désormais signer à la place du destinataire pour confirmer la réception du colis/recommandé, ajoute Delphine Van Bladel. Il ne doit donc plus vous inviter à signer sur l'écran de son appareil mobile.



La porte-parole de Bpost souligne l'existence d'autres possibilités de se faire livrer. L'application My bpost permet en effet à l'utilisateur de choisir sa "préférence de livraison". Il peut s'agir d'un "lieu-sûr", par exemple un abri de jardin, un garage, un carport...



Quelles précautions dans les centres de tri ?

Dans les centres de tri, le télétravail n'est bien sûr pas de mise non plus. Un internaute s'offusque via notre bouton orange Alertez-nous des conditions de travail d'un proche dans le centre de tri d'Awans, à Liège. "Pas de masque, pas de gants ni de gel pour les mains !", s'offusque-t-il.



"Nous on suit strictement les recommandations des autorités. Les masques ne sont conseillés que pour les personnes malades. Quand on est en bonne santé, le masque ne sert à rien", réagit Delphine Van Bladel.

Le docteur Emmanuel André, porte-parole interfédéral, a d'ailleurs rappelé, ce jeudi 19 mars, que les masque sont réservés au personnel médical.



Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé vont dans le même sens : Il faut porter un masque si on est malade ou quand on s’occupe d’une personne présumée infectée par le coronavirus. Ce qui compte, c'est de se laver les mains, éviter de se toucher le visage et garder ses distances.



Quant aux gants, ils ne sont "pas une option" pour le moment chez Bpost. "Il n'y a rien qui montre que les gants protègent. Ce n'est nulle part dans les recommandations. Les gants eux-mêmes peuvent porter le virus", justifie Delphine Van Bladel.



En effet, les gants peuvent donner un faux sentiment de protection puisque le virus ne se transmet pas par la peau, mais quand la main (ou le gant) transfère des gouttelettes infectées jusqu’au nez ou à la bouche.



> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

Les bureaux de poste limitent le nombre de clients en leur sein



Tous les bureaux de poste restent ouverts, sauf le samedi. Une situation qui pourrait évoluer si un taux d'absentéisme plus élevé est constaté ces prochains jours chez Bpost.

Si le gouvernement a imposé aux magasins d'alimentation une restriction d'une personne par 10m² et pour une durée maximale de 30 minutes, il n'en est pas de même pour les bureaux de poste. Néanmoins, Bpost veut limiter le nombre de clients dans ces lieux. "Chaque bureau de poste définit ses propres capacités et informe les clients avec une affiche à l'entrée", indique Delphine Van Bladel.



Les points postes (un Delhaize, un Spar, un Press Shop, un Relay,…) permettent également de réceptionner les colis. Leur ouverture dépend du commerce en question. Les distributeurs automatiques de paquets sont ouverts 24 heures sur 24.

Suspension temporaire des envois de lettres et colis hors Europe

Par ailleurs, Bpost a annoncé qu'elle suspendait temporairement l'envoi de lettres et colis hors Europe, en raison de l'annulation des vols. "Les flux intra-européens pourraient aussi être impactés et connaître des retards", précise l'entreprise postale. Les citoyens et clients professionnels sont dès lors invités à ne plus déposer leur courrier et colis à destination de pays en dehors l'Europe. Selon bpost, le Danemark, la Roumanie, l'Espagne, la Slovénie, la Norvège et la Suède ont également annoncé la suspension ou des retards dans l'envoi et la distribution de lettres et colis vers des pays non-européens.



> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique