Report de remboursement de crédits à cause du coronavirus en Belgique: les banques vont-elles réclamer des frais de dossier?

Le coronavirus en Belgique a des conséquences sur l'activité économique de notre pays. De nombreux citoyens n’ont pas eu d’autres choix que de stopper net leur activité professionnelle avec des répercussions directes sur le budget de leurs ménages.

Afin de venir en aide à ceux qui subissent un préjudice financier lié à l'épidémie, le secteur bancaire et le gouvernement fédéral ont conclu un accord le week-end dernier.

Cet accord prévoit un report "sans frais" des remboursements de crédits hypothécaires. Il est ainsi demandé aux banques de faire preuve de souplesse par rapport aux difficultés financières des particuliers et des entreprises. Le secteur bancaire a de son côté reçu des garanties de la part de l’Etat belge s’il devait rencontrer un problème à long terme.

Les banques ont donc travaillé ces derniers jours sur les modalités pratiques de ces reports. Certains détails doivent encore être peaufinés, et la communication avec les clients s'est petit à petit mise en place.

Si Patrick, un indépendant qui travaille dans le secteur automobile, a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous, c’est parce qu’en faisant une demande de report de son crédit hypothécaire, il a découvert avec étonnement la présence... de frais de dossiers, sur le document envoyé par sa banque Axa.

J'avais compris qu'il ne devait plus y avoir de frais de dossier

"J’avais entendu parler de négociations qui avaient abouti à propos du report des crédits hypothécaires. Je m’étais donc renseigné auprès de ma banque et ils m’ont envoyé des documents. Et sur chacun d’entre eux apparaît la somme de 250 euros de frais de dossier" raconte-t-il. "Or, d’après ce que j’avais compris, il ne devait plus y en avoir… Si on signe, nous n’aurons aucun recours. Même si on nous dit que les frais ne seront pas comptés, je n’ose pas signer car on va me les réclamer. Qu’ils changent leurs documents!"





Si les 250 euros sont maintenus, je mangerai des pâtes tous les jours

Méfiant, l’homme, originaire d’Oupeye (en province de Liège), s’est dit prêt à renoncer au report de son crédit. "Si les 250 euros sont maintenus, je mangerai des pâtes tous les jours, et je n’aurai pas recours à ce report (Son crédit mensuel s’élève à 930 euros). Je trouve ça vraiment dégueulasse."

La banque Axa a-t-elle décidé de faire cavalier seul ? La réponse est non. Lisa Pieters, la porte-parole, a tenu à rassurer les clients qui s’interrogent encore sur cette mesure. "Nous ne demandons exceptionnellement pas de frais de dossier aux clients qui ont été touchés par l'épidémie de coronavirus", a-t-elle souligné.

Pourquoi les frais de dossier de 250 euros sont-ils mentionnés sur le document reçu par le client? "Comme ces documents sont générés par un processus automatisé, ces coûts sont automatiquement mentionnés sur le formulaire de demande standard. Nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle, ce qui signifie que nous devons trouver des solutions flexibles. C'est pourquoi le document est marqué ‘Covid-19’, ce qui indique que les frais de dossier ne seront pas facturés. Normalement, cela est expliqué au client par son agent bancaire ou par notre contact center, ce qui n'a malheureusement pas (suffisamment) été le cas ici", explique Lisa Pieters.

La porte-parole entre dans les détails en indiquant que pour supprimer cette mention des coûts qui a posé problème à Patrick, "cela nécessiterait une modification informatique et cela prendrait un certain temps. Nous devrions également créer une procédure informatique distincte pour une demande standard et une demande dans le cadre de corona. Or, nous voulons évidemment aider nos clients le plus rapidement possible, d'où la solution exceptionnelle avec la mention de ‘Covid-19’ sur le formulaire de demande", conclut-elle.

Et pour les reports de crédits professionnels?

Une autre situation, qui illustre le fait que les banques et les clients doivent encore s’adapter à des circonstances exceptionnelles, c’est le cas de Pascal.

L’habitant de Gembloux, dans la province de Namur, a également voulu sollicité un report, cette fois, de ses crédits professionnels.

Indépendant complémentaire dans l’Horeca et dans le secteur de l’événementiel, il se retrouve "complètement à l’arrêt".

"J’ai demandé un report à mon banquier de chez Belfius. On m’a dit que c’était accordé, mais qu’il y avait des frais de dossier de 125 euros par dossier… et j’ai 3 crédits professionnels en cours (des investissements (marchandises) qui s’élèvent à un total de plus ou moins 1500 euros)….", explique-t-il. "La personne chargée de mon dossier allait voir s’il n’y avait pas moyen de supprimer ces frais de dossier, mais en attendant il faut les payer."

C’est dommage de devoir payer ces frais supplémentaires dans la situation actuelle"

Pascal dit avoir signé les différents documents le 25 mars. "C’est dommage de devoir payer ces frais supplémentaires dans la situation actuelle. L'argent a déjà été débité de mon compte", regrette-t-il.





Une demande qui est arrivée avant l'entrée en vigueur officielle des mesures

Nous avons contacté Belfius via sa porte-parole, Ulrike Pommée, pour en savoir plus dans ce dossier. Il apparaît ainsi que la demande de Pascal a été introduite quelques jours… "trop tôt".

"C’est une demande qui est arrivée avant l'entrée en vigueur officielle des mesures liées au coronavirus. A ce moment-là, les frais de dossier étaient à 125 euros. A partir du 1er avril, ce sera à zéro euro", indique Ulrike Pommée.

"Dans ce cas-ci ce sont les crédits professionnels. On a quelque chose de semblable pour les prêts hypothécaires pour postposer les paiements du capital et des intérêts. Ce n’était vraiment pas de chance pour ce monsieur, mais nous allons lui retirer les frais de dossier. Tout le secteur banquier le fera dès le 1er avril de toute façon. Les clients qui s’adressent à leur agence auront l’information. Les mesures générales entreront donc en vigueur mercredi prochain", conclut-elle.

