Le "BEAU GESTE" au temps du coronavirus: le propriétaire de Philippe accepte de diminuer son loyer de 200 euros

Le confinement pour limiter l'épidémie de coronavirus en Belgique et le ralentissement économique qui en découle a entraîné la mise au chômage temporaire de 1,25 million de travailleurs, soit un sur trois. La diminution de revenu (le montant de l'allocation est de 70% du salaire brut plafonné à 2.754,76 euros par mois, lire les détails) pose de sérieux problèmes financiers pour de nombreuses personnes qui doivent continuer à payer leurs charges, les courses alimentaires et bien entendu, si elles sont locataires, le loyer qui constitue généralement le gros du budget. Philippe (prénom d'emprunt car il veut garder l'anonymat) a 47 ans et habite Nivelles dans le Brabant wallon. Il a demandé à son propriétaire une réduction momentanée du loyer de son appartement de 200 euros. À sa grande joie, ce dernier a accepté de faire "ce beau geste", nous raconte-t-il via le bouton orange Alertez-nous, accompagnant son message d'une copie de la lettre manuscrite de son propriétaire, un homme âgé. "Je serais content que d'autres propriétaires puissent faire le même geste", a-t-il conclu.