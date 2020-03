Coronavirus en Belgique - La peinture de Margaux et Matteo fait sourire tous les passants à Beaufays: voici leur beau message d'espoir

Le coronavirus en Belgique retranche de nombreuses familles chez elles. Dans cette ambiance de crise, des messages de soutien et d'espoir fleurissent un peu partout dans le monde et en Belgique. Nous recevons via le bouton orange Alertez-nous des témoignages positifs de nombreuses personnes. Sandrine nous a envoyé la photo de la peinture faite par ses enfants.

"A Liège, Matteo et Margaux se mobilisent pour donner un message d'espoir... TOUT IRA BIEN! Restez chez vous", voilà le petit message envoyé par Sandrine ce vendredi matin.

Une belle photo accompagnait le message:

Nous avons contacté Sandrine, la maman de Matteo et Margaux. La famille habite Beaufays, dans la rue de l'Abattoir. "Avec le papa on est tous les quatre à la maison. Moi je suis une personne à risque car je fais de l'asthme, donc je fais du télétravail. Mon compagnon aussi est sujet à des complications, donc il est en confinement aussi", nous confie-t-elle.

Pour s'occuper tout en apportant un peu de bonheur dans ce climat de stress, Sandrine et ses enfants âgés de 4 et 12 ans se sont mis à la peinture à gouache. "On voit plus de monde dans la rue, des vélos, des piétons, etc. Alors on s'est dit pourquoi ne pas faire une peinture et l'afficher?", nous explique la maman. "On s'est inspiré d'un message parti en Italie, avec le symbole de l'arc-en-ciel".

Les gens s'arrêtent spontanément, ils sourient

Une fois la peinture sèche, c'est Matteo qui s'est chargé de l'accrocher au portail de la maison. "C'est gai parce qu'on voit tout le monde dehors et les gens s'arrêtent spontanément et ils sourient. Mon compagnon est en train de passer le Karcher dehors et les gens discutent un peu avec lui", explique Sandrine.

De quoi apporter un peu de joie sur les visages, tant dans la rue que sur internet. "J'ai publié la photo sur Facebook. J'ai déjà plusieurs dizaines de likes! Je ne m'attendais pas à ça", confie Sandrine.

