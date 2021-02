Miguel veut mettre des maisonnettes sur la terrasse de son restaurant pour offrir des services en bulle: est-ce permis ?

Miguel est restaurateur dans la province du Brabant wallon. Il gère un établissement à Bierges spécialisé dans la cuisine italienne. Depuis le début de la pandémie, l’entrepreneur âgé de 48 ans ne fait que puiser dans ses économies: "Cela fait 30 ans que je suis indépendant. Tout ce que j’ai mis de côté pendant 30 ans, je suis en train de le dépenser. Le gouvernement nous a laissé l’option de faire des plats à emporter mais chaque semaine, en travaillant de la sorte, je n’atteins même pas 5% du chiffre d’affaires que je réalisais avant", déplore-t-il.

Souhaitant limiter la casse, le restaurateur a imaginé un concept de petites maisonnettes placées sur la terrasse de 40 mètres carrés de son établissement, dans lesquelles il envisageait de recevoir des clients: "Il s’agissait de 8 petites maisonnettes pouvant contenir chacune jusqu’à 4 couverts. Les clients faisant partie de la même bulle seraient arrivés du parking extérieur et seraient rentrés immédiatement dans leur maisonnette. Ils auraient consulté le menu via un QR code, et puis, ils auraient passé commande par téléphone. Leurs plats auraient été servis via une trappe pour éviter tout contact avec les clients", nous détaille le gérant.

Miguel a soumis son idée à la ville de Wavre qui l'a refusée. Pourtant, le restaurateur nous assure qu’il a pris connaissance de projets semblables qui ont pu être réalisés dans d’autres provinces, nous fait-il remarquer via le bouton orange Alertez-nous.

Une rapide recherche sur Facebook nous permet d’en trouver deux.

Est-ce permis?

Interrogé à ce sujet, le centre de crise du gouvernement qui gère la communication des règles adoptées pour faire face à la crise du coronavirus, est formel. Cela n’est pas permis. "L’arrêté ministériel du 28/10 qui cadre les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, est assez clair sur ce point (article 6)", nous détaille le porte-parole Antoine Iseux. "Les établissements relevant du secteur Horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer (…) Disposer des tables, même dans des espaces séparés, reste proposer de la consommation sur place et n’est donc pas possible à l’heure actuelle ", nous précise-t-on.

Donc toute activité dans un chalet, une caravane, une bulle n’est pas permise vu que c’est considéré comme "être sur place".

A bout de souffle, le secteur Horeca réclame des perspectives et une date de réouverture pour ne pas sombrer.

