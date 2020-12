Country, le perroquet qui dit "coronavirus": Caroline nous présente son animal de compagnie (vidéo)

Caroline vit depuis 4 ans avec Country, un perroquet particulièrement bavard. "Je lui fais dire tout ce que je veux", nous raconte-t-elle.

"C’est toujours les humains qui parlent de virus", regrette Caroline, 59 ans, de Tarcienne (Walcourt). Mais désormais, il y a aussi Country, son perroquet. Caroline nous l’a présenté via le bouton orange Alertez-nous avec une vidéo où on l’aperçoit en train de dire "coronavirus" et produire des sons d’éternuements.

C’est un événement dramatique qui a poussé Caroline à accueillir Country dans sa vie : "Avant j’étais ouvrière, et quand j’ai perdu mon mari, je me sentais seule. Alors j’ai voulu prendre un petit animal. Je ne savais pas quoi prendre et je me suis dit ‘pourquoi pas un perroquet ?’" Caroline l'a acheté à un particulier en Province de Liège. L’oiseau avait alors 6 semaines et ne disait rien. "Il ne voyait même pas clair, il n’avait même pas une plume", se souvient-elle.



"Il a vraiment un très grand répertoire"



Aujourd’hui, Country est âgé de 4 ans et il se montre très loquace. "Il est très à l'écoute, surtout le matin quand il se réveille", raconte Caroline. Après avoir entendu sa maîtresse lui répéter les mêmes choses pendant deux ou trois jours, il les intègre et les répète. En effet les perroquets émettent des sons avec leur syrinx, situé au fond de leur trachée, à l’instar de notre larynx. Et ils ont une langue, comme nous, qui leur permet de faire varier le volume d’air dans leur bec. "Je lui fais dire tout ce que je veux", s'amuse Caroline.

En 4 années, Country et Caroline ont tissé des liens très forts. "Pour lui, je suis sa maman", raconte Ange. "On pense qu’il y a plus de chances que le perroquet parle s’il est très attaché à vous", explique une chercheuse spécialisée dans le langage des oiseaux dans l’émission de France 3 Le Monde de Jamy.

Dans ce contexte favorable, Country s’en donne à cœur joie. "Il dit c’est noël ! Petit papa noël, coronavirus… Il a vraiment un très grand répertoire", se réjouit la Tarciennoise. "Je suis fière de lui", confie-t-elle. Caroline ne cache pas que son perroquet dit également beaucoup gros mots… "Parce que je suis comme ça", dit-elle.