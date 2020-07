Le désespoir d'une famille forcée de revenir en Belgique sans l'un de ses 5 enfants (vidéo)

Une famille recomposée belgo-dominicaine lance un appel à l'aide. Le couple est revenu en Belgique mais sans l'un des 5 enfants. En cause: le lien de paternité n'est pas établi pour une des filles. La famille est désespérée et ne trouve pas de solution pour que l'enfant les rejoigne en Belgique...

C'est avec tristesse que la famille de Céline et Lino regarde ses photos lorsqu'ils étaient au complet en République Dominicaine. Il s'agit de parents et de leurs deux enfants ainsi que les trois filles du papa issues d'une union précédente.

Ils sont désormais installés en Belgique mais l'une des filles, Angelina, âgée de 11 ans, est bloquée en République Dominicaine. Un test ADN demandé pour l'obtention de son visa a montré que Lino n'était pas son père biologique.

"Et là un nouveau combat a commencé parce qu'on a été obligé d'aller chercher les 2 autres, la grande et la petite, et on a du commencé à se battre pour trouver une solution pour elles parce que la maman, l'ayant complètement abandonnée, elle vit chez la maman de mon mari mais bon sa famille est ici", a confié Céline au micro de nos journalistes Benjamin Samyn et Xavier Preyat.

Depuis la difficile séparation qui a eu lieu fin 2019, la famille appelle Angelina tous les jours. Et pour Lino, rien ne change: même si le test ADN est négatif, Angelina reste sa fille. Vu la situation compliquée, elle n'est pas encore au courant de la nouvelle. "Ca reste ma fille, je ne peux pas l'abandonner. Elle ne le sait pas,mais je ne veux pas lui dire car je n'ai pas envie de détruire sa vie", a indiqué Lino.

Seul espoir pour la famille: l'obtention d'un visa à titre exceptionnel. En attendant, Angelina reste seule avec sa grand-mère en République Dominicaine.