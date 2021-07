Une action de solidarité parmi tant d'autres. Lisa et Nicolas, restaurateurs à Mons, ont tenu à apporter leur soutien aux personnes sinistrées dans la région de Liège.

"On veut bien témoigner mais pas pour faire de la publicité pour notre restaurant. Seulement pour inciter les gens à faire la même chose".

Entre deux services, Lisa, propriétaire d'un restaurant à Mons, nous accorde quelques minutes. Comme nous tous, elle a été profondément marquée par les terribles inondations qui ont frappé la Belgique. Alors, "du mieux qu'elle peut", elle a décidé de venir en aide aux milliers de sinistrés.

Le 17 dernier, Lisa et son mari Nicolas, tous deux originaires de Chine, fêtent leur douzième anniversaire de mariage. Comme chaque année, son mari lui demande: "Que veux-tu cette année ? Un cadeau ? Un restaurant". Mais cette année, l'heure n'est pas à la fête. Alors naturellement, Lisa lui répond: "Pour notre anniversaire, ce que j'aimerais, c'est préparer des plats aux personnes touchées par les inondations". Son mari accepte le challenge. Le couple se lance dans un service spécial.

Ces images nous ont beaucoup choqués

Car ce petit restaurant familial situé au cœur de Mons n'a pas l'habitude de préparer de grandes quantités. D'autant plus que la crise du coronavirus les a poussés à revoir leur capacité d'accueil. "20 personnes maximum en même temps dans le restaurant", nous confie Lisa.

Dès vendredi, le couple commence la découpe des légumes. Samedi matin, à partir de 7h, il se retrouve devant les fourneaux pour préparer la viande et les marinades. Lisa et Nicolas peuvent compter sur l'aide d'un membre de la famille venu prêter main forte. 3h30 plus tard, tous les plats sont fin prêts. "25 plats riz blanc-poulet curry, 25 riz-poulet piquant, 25 nouilles et nems sauce aigre douce et 25 riz cantonais-poulet aigre douce", se souvient la restauratrice.

Rapidement, les 100 plats sont chargés dans la camionnette. "On s'est dépêchés de livrer car on tenait à ce que les gens puissent manger chaud !", s'exclame Lisa. Sur la route qui la mène jusque Pepinster, elle découvre les dégâts considérables. "Ces images nous ont beaucoup choqués", souffle-t-elle.

Cela me touche et ça fait du bien

La restauratrice se charge ensuite de distribuer tous ses plats aux sinistrés réunis dans un centre d'hébergement provisoire. "Ils étaient très contents ! Cela me touche et ça fait du bien", sourit-elle. Elle en profite pour livrer quelques denrées tels que du lait, des produits d'hygiène et de nettoyage.

Aujourd'hui, Lisa n'oublie pas les images de détresse et de désolation qu'elle a vues en venant en aide aux sinistrés de Pepinster. Elle a repris le travail au restaurant, sert à nouveau ses clients mais a une pensée émue pour tous ceux qui ont tout perdu. "C'est dur", témoigne-t-elle.

Avec son mari Nicolas, elle entend inculquer ses valeurs telles que l'entraide à ses deux enfants âgés de 6 et 10 ans. Tous deux ont d'ailleurs participé à cette action de solidarité. "C'est important de leur montrer tout ça", justifie la mère de famille.

Durant la crise du coronavirus, la petite famille avait déjà preuve de générosité en distribuant des repas chauds aux soignants mobilisés dans les hôpitaux. Car depuis 11 ans, ce petit restaurant de Mons multiplie les services avec un mot d'ordre: se sentir utile.