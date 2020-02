Cynthia, 30 ans, a changé de vie pour consacrer son temps au bonheur des autres: elle a créé "La ferme des capucines"

Voici l’histoire Cynthia, une jeune femme de 30 ans qui a décidé de quitter les bureaux pour organiser des mariages chez elle. Un champ, une allée de fleurs, quelques bancs pour accueillir des invités et puis devant un homme en costume et une femme en robe blanche. C’est un tableau idyllique, un moment unique que Cynthia vit presque tous les week-end durant l’été. Depuis 3 ans, la jeune femme a décidé de consacrer son temps au bonheur des autres.



Journaliste de formation, elle a travaillé pendant 2 ans dans le secteur de la communication. Mais dans un petit bureau, derrière son ordinateur, elle a très vite eu besoin d’air.



Parmi ses passions, les animaux. La jeune femme aime aussi recevoir ses amis et sa famille autour de grandes tablées. Elle décide donc d’unir ses passions et d’en faire son métier. Elle retape une ferme qu’elle baptise "la ferme des capucines". L’objectif est d'y organiser des événements.

Dans le même temps, elle rencontre l’homme de sa vie et décide de se marier dans cette ferme. Le lieu s’y prête parfaitement. Elle vit une journée de rêve et décide alors avec son mari d’organiser la même chose pour d’autres amoureux.