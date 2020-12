Depuis plus de 40 ans, Nelly recrée chez elle un village enchanté de Noël: "Cette année, il y a un VOLCAN" (photos)

C’est une petite-fille extrêmement fière de sa grand-mère qui a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour nous partager la création de Noël de sa mamy.

Nelly Odding, 69 ans, infirmière retraitée de Herstal adore la fête de Noël et la magie qu’elle dégage. Depuis la fin des années 70, elle recrée chez elle un mini village de Noël à l’approche des fêtes de fin d’année.

Un vrai déménagement et un assemblage

C’est dans la véranda de l’habitation familiale que cette imposante structure d’1,20 mètres sur 8 mètres prend ses quartiers. Ce village enchanté logé dans des montagnes enneigées voit le jour en un plus d’une semaine. Et Nelly de nous détailler les différentes étapes : "Début novembre, on commence à placer les tréteaux en bois et les planches. Je veille à avoir les trous des planches au bon endroit pour faire passer les câbles électriques. Il y en a des kilomètres". Pour ce faire, Nelly peut compter sur le soutien précieux de son époux Robert, électricien.

Vient ensuite l'étape du décor: "Je m’attelle après au relief et au plan d’eau. J’aime avoir un lac quelque part", nous décrit notre interlocutrice.

Après un vrai déménagement prend place. "Je descends toutes les boîtes des maisons que je stocke dans mon grenier." Et la collection de Nelly est impressionnante: "Je possède environ 40 maisons". Pour déplacer ces nombreux cartons, Nelly a heureusement pu compter sur les "muscles" du jeune Nathan, le fils d’une amie. "C’est un travail d’équipe", raconte-t-elle.

Chaque année, la Herstalienne veille à diversifier son assemblage. "J’aime construire des villes différentes chaque année. Pour ce faire, je fais beaucoup de brocantes pour étoffer ma collection et j’attends la fin de la période des fêtes pour acheter en soldes de nouvelles additions."





Un volcan qui peut rentrer en éruption

La nouveauté de cette année, c’est un volcan que l’infirmière retraitée a confectionné elle-même. "J’adore les volcans et cela faisait plusieurs années que j’y pensais. En octobre, avant de commencer le déménagement annuel pour monter le village, nous avons réfléchi avec mon mari à la manière avec laquelle on allait en fabriquer un". A l’aide d’un vieil abat-jour recouvert de plusieurs couches de mousse polyuréthane, Nelly et Robert ont imaginé le mont volcanique. Pour qu’il soit capable d’avoir de mini-éruptions, des lumières rouges et un mini appareil à fumigène, ont été placés à l’intérieur de celui-ci. "Nous sommes très contents du résultat", nous souffle Nelly.





Chaque année, les 3 petits-enfants de Nelly et Robert attendent avec impatience de découvrir le traditionnel village de leur grands-parents. Cette année, c’est évidemment un peu particulier avec le contexte actuel de la pandémie. "Mais si je peux aussi remonter le moral des lecteurs de RTLinfo.be avec mon village magique de Noël, alors tant mieux… ", nous confie malicieusement la sexagénaire.