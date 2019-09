Bus bondés à Elouges, des enfants "sur le pavé", des parents en colère: le TEC promet d'agir

Cela arrive hélas bien souvent: le matin entre 7h et 8h, des bus bondés d'élèves issus de quelques villages, qui ne peuvent plus en accueillir de nouveau sur le chemin de l'école, souvent la ville la plus proche.

Plusieurs parents ont contacté la rédaction de RTL info pour nous signaler leur désarroi. "Nous sommes plusieurs dizaines de parents à être complètement dans le flou", nous a écrit Lionel, père de famille d'Élouges, une section de la commune de Dour, dans le Hainaut.

"En effet, sur la ligne 7, un bus a été retiré entre 7h et 8h. Cela fait que nos enfants se retrouvent régulièrement sur le pavé, durant une heure, en attendant le bus suivant. Ce qui implique une arrivée tardive à l'école, ils manquent donc au moins une heure de cours".

Une pétition électronique circule et a été signée par 300 personnes, elle est intitulée 'Passage d'un deuxième bus numéro 7 à 7h30 à Élouges'.





Solution imminente

Contactés par nos soins, le TEC Hainaut était au courant du problème. A l'origine: des temps de parcours retravaillés pour la rentrée mais dont les conséquences n'ont été détectées que lorsque tous les élèves avaient effectivement recommencé l'école, soit il y a quelques jours seulement.

A ce phénomène, poursuit le TEC, s'ajoute une augmentation du nombre d'abonnés sur la ligne concernée.

Bonne nouvelle: une solution a été trouvée. Au plus tard lundi prochain, mais peut-être dès ce jeudi ou ce vendredi, un bus supplémentaire sera prévu sur cette ligne 7. Il passera à 7h31 à l'arrêt d'Élouges.