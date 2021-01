Des habitants de Braives craignent la disparition de leur bureau de poste: pas d'inquiétude, au pire il va déménager

La rumeur circule dans le village : le bureau de poste de Braives, en province de Liège, "fermerait", nous écrit Régine via notre bouton orange Alertez-nous. "Ça fait beaucoup de bruit dans la commune. J’en ai entendu parler dans un magasin et l’information circule sur un groupe Facebook", détaille-t-elle.

"Comment vont faire les personnes qui ne savent pas se déplacer ? Les plus proches sont à Hannut ou à Waremme à 15 minutes en voiture", se demande-t-elle.

On est obligé d’avoir au moins un bureau de poste par commune

La vente du bâtiment envisagée mais un bureau de poste restera à Braives

Habitants de Braives, rassurez-vous, vous aurez toujours un bureau de poste à votre disposition. "C’est dans le contrat de gestion de bpost", explique la porte-parole de la société Fanny Charpentier (photo). "On est obligé d’avoir au moins un bureau de poste par commune" en Belgique.

Par contre, ce qui est vrai, c’est que bpost envisage de vendre le bâtiment qui abrite la poste actuelle de Braives.

"Tout le monde imagine nos bureaux structurés comme il y a 20 ans, avec des guichets devant et un grand espace de tri pour la distribution à l’arrière. Mais les communes déplacent de plus en plus ces centres de tri régionaux en périphérie pour éviter les nuisances des camions et camionnettes", détaille-t-elle.

Résultat : les bâtiments historiques de la poste se révèlent souvent trop grands pour abriter seulement quelques guichets. Pour cette raison, "nous réorganisons complètement nos bureaux. On met les bâtiments en vente et on s’arrange avec l’acheteur pour y conserver nos guichets. Quand c’est impossible, alors on relocalise ceux-ci ailleurs dans la commune", au plus près du centre commerçant.

C’est d’ailleurs parfois une adaptation souhaitable pour les communes. "Car l’artère commerçante d’il y a 100 ans n’est peut-être plus le cœur de la commune aujourd’hui", note encore Fanny Charpentier.

Et les bâtiments de bpost ont, de par leur taille et leur situation, un fort potentiel en termes de reconversion en appartements.

Concernant Braives, le projet de vente n’en est encore qu’à l’étude. "Il n’est pas encore mis en vente. On réalise des études de marché car on ne va pas vendre un bien si ce n’est pas rentable", ajoute-t-elle.

Plus globalement, il reste encore aujourd’hui 650 bureaux de poste en Belgique pour 581 communes, alors qu'il y en avait encore 1.263 en 2006.

Moins de courrier, plus de colis

Cette diminution s’explique par la métamorphose du travail de la poste ces dernières années. Quand internet n’était pas encore le mode de communication dominant, la poste gérait majoritairement du courrier classique. "Recevoir un colis était extraordinaire il y a 20 ans d’ici", note la porte-parole. Mais petit à petit, les emails ont remplacé le courrier. Aujourd’hui, même "les assurances, banques ou services de téléphonie proposent aujourd’hui d’envoyer leurs lettres et factures électroniquement", ajoute-t-elle.

Heureusement pour l’entreprise, cette perte de charge de travail a été petit à petit compensée par la livraison de colis pour atteindre son paroxysme avant les fêtes de fin d’année 2020 grâce à la pandémie de Covid-19. "C’est un boum absolument incroyable. On a livré des sacs de terreau, des vélos, et même une voiture en pièces détachées ! Et il y a aussi plus d’échanges en seconde main donc entre particuliers. Les colis, c’est le métier d’avenir de la poste", conclut sa porte-parole.