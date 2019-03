Dommel, le fournisseur télécom et internet arrête brutallement ses activités, 9000 personnes coupées: "Je suis écoeuré"

Deux personnes ont contacté la rédaction de RTL info ce mercredi suite à l'annonce surprise de Dommel, un fournisseur d'accès à internet. "J'ai été très surpris cette nuit de recevoir de mon opérateur qui gère mon internet, téléphone fixe et GSM, une lettre me disant qu'il coupait, faute d'accord concernant l'utilisation du réseau avec Proximus, l'ensemble de ses services à la date du 01/04/19. Oui, vous avez bien lu, dans cinq jours. Hors je suis médecin généraliste et je pense que cela pourrait mettre la vie des patients en danger", nous a écrit Patrick, docteur à Neder-Over-Hembeek en région bruxelloise, via le bouton orange Alertez-nous.

Dommel est un opérateur virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune infrastructure réseau mais qu'il "achète" des services à Proximus, pour les revendre à ses propres clients. Généralement, ces opérateurs virtuels proposent des packages différents, avec des formules d'abonnements bien précises.

René est un autre abonné de Dommel. "Depuis 2015, je suis client, et j'étais ravi, tout s'est toujours très bien passé. Pour 47€, j'avais une connexion internet de vitesse supérieures, et la téléphonie fixe illimitée, vers les autres téléphones fixes mais aussi vers les mobiles. Et je pouvais même téléphoner à l'étranger. Nous avons des parents en Italie et c'était très pratique".

Je suis tellement furieux et écoeuré de la manière dont ça se passe

Il a été très déçu d'apprendre la mauvaise nouvelle par email. "Je ne trouve ça pas très normal, 4 jours avant, de mettre tous les clients devant le fait accompli", conclut-il, amer. Heureusement, il a réagi rapidement et est parvenu à faire migrer son abonnement vers un autre opérateur virtuel, edpnet.

"Ils le savaient. J'avais essayé d'avoir un modèle plus performant. Je les avais contactés en octobre et ça a a traîné, ça s'est jamais fait. Je pense qu'ils étaient déjà en négociation avec Proximus et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils le savaient et ils préviennent trois jours ouvrables avant la fin. Et donc évidemment, je ne vais jamais pouvoir avoir une nouvelle connexion pour lundi. Je suis tellement furieux et écoeuré de la manière dont ça se passe. Les patients vont essayer de me joindre lundi et ils n'y arriveront pas. Et puis les résultats arrivent aussi par internet", faisait remarquer le médecin généraliste.





Dommel: "De longues disputes avec Proximus"

De son côté, Dommel a expliqué sur son site que cette coupure soudaine était le résultat "de longues disputes et des nombreuses procédures juridiques avec Proximus". Depuis plus d'un an, "nous essayons, avec Proximus, qui fournit exclusivement l'accès au réseau de cuivre en Belgique, de trouver une solution nous permettant de continuer à fournir à nos clients un produit télécom compétitif et innovant", poursuit l'opérateur virtuel d'origine flamande, mais qui était accessible à tous les Belges. Il accuse Proximus d'être "un monopoleur puissant qui fait de son mieux pour restreindre l'accès au réseau téléphonique et, par extension, à l'accès au haut débit via la ligne téléphonique pour les operateur virtuels".

Proximus n'était pas en mesure de répondre à nos questions au moment d'écrire ces lignes.



Le message reçu par René, la nuit dernière...