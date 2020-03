Des voitures et des bus traversent un passage à niveau malgré les FEUX ROUGES à Mouland: "C'est aussi grave que de faire demi-tour sur l'autoroute" (vidéo)

Malgré les campagnes de prévention, Infrabel déplore encore et toujours de graves infractions relatives à ses passages à niveau.

Cette semaine nous avons reçu, de manière anonyme, des images en provenance de Mouland, une section de Fourons, commune néerlandophone à facilités (elle compte environ 40% de francophones).

Un témoin s'est rangé sur le bas-côté, juste avant le passage à niveau, et a sorti son smartphone pendant plusieurs minutes, pour prendre des photos et une vidéo, qu'il nous a fait parvenir. On y voit plusieurs véhicules franchir plus ou moins rapidement le passage à niveau, alors que les feux sont clairement rouges. Il y a même un bus d'une compagnie publique, et un minibus qui semble habilité à effectuer des ramassages scolaires.

"Des images prises ce mardi vers 16h, sur la ligne 40 à Mouland. C'est la ligne de train reliant Liège à Maastricht, où les trains roulent à 120 km/h. Pour le même prix, tous ces gens n'attraperont jamais le coronavirus", ironise notre témoin anonyme.

Un passage à niveau "en grande alarme"

Nous avons soumis ces images étonnantes à Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. "Effectivement, mardi vers 16h, le passage à niveau de Mouland s'est mis en 'grande alarme', selon notre jargon. Il s'agit d'un mode de sécurité, qui s'est enclenché suite à un défaut sur un contact électronique", explique Frédéric Sacré, porte-parole.

"Les feux rouges sont dès lors actifs, c'est la procédure, donc il est évident qu'on ne peut en aucun cas les franchir. N'oublions pas que les barrières sont des accessoires, ce sont bien les feux qu'il convient de respecter en toutes circonstances", précise-t-il.

Que devaient donc faire les automobilistes ? "Un détour, peut-être de 500 mètres, peut-être de quelques minutes, tant pis, c'est la sécurité avant tout".

Infrabel va porter plainte

Aucun doute: tous les véhicules qui ont franchi ce passage à niveau sont en infraction. "Et c'est même une infraction grave du plus haut degré ; d'après ce que nous a dit un jour la police, c'est au même niveau que faire un demi-tour sur l'autoroute".

Infrabel ne compte d'ailleurs pas en rester là. "Nous allons porter plainte, oui. Vu le nombre de véhicules impliqués, et la présence d'un bus scolaire et d'un bus d'une compagnie publique, on considère que c'est important de le faire".

Le gestionnaire de réseau mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour le respect des consignes élémentaires relatives aux passages à niveau. En 2019, il y a eu 45 accidents en Belgique, avec un bilan de 7 morts et 6 blessés graves. Dans 50% des cas, la personne impliquée a délibérément franchi le passage à niveau alors que la signalisation le lui interdisait.