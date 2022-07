Diederick a payé 359€ pour un saut en parachute via Wonderbox, mais l'activité disparait de Belgique: "Je leur ai clairement dit que c’était n’importe quoi!"

Cela fait quelques temps que Diederick, 43 ans et originaire de Wavre, a le souhait de sauter en parachute avec son frère. Il concrétise son projet le 8 juin dernier en allant acheter deux coffrets Wonderbox Saut en parachute et activités extrêmes pour une somme totale de 359,80 euros. Lorsqu’il ouvre sa box une quinzaine de jours plus tard, Diederick remarque à sa grande surprise que les sauts en parachute sont finalement uniquement disponibles… en France et en Espagne! Contrarié, il saisit son téléphone et s’adresse directement au service client de l’entreprise: "Je leur ai clairement dit que c’était n’importe quoi!".