Grosse frayeur sur le Ring de Bruxelles: Dimitri y croise un conducteur fantôme et a "tout de suite compris" (vidéo)

Dimitri circulait sur le ring de Bruxelles en direction de Charleroi ce jeudi à 2h15 du matin, lorsqu'il a aperçu, au loin, des phares blancs. "J'ai tout de suite compris que c'était un conducteur fantôme, nous explique-t-il par téléphone, après nous avoir joints via le bouton orange Alertez-nous. Le fait que l'on parle des conducteurs fantôme dans les médias m'a mis la puce à l'oreille".

C'est la première fois que l'automobiliste est confronté à un tel cas. "Pourtant, dans le cadre de mon activité professionnelle, je parcours environ 200 à 300 km par jour, relate Dimitri, qui a immédiatement réagi lorsqu'il a aperçu les phares face à lui. Je me suis déporté le plus à droite possible et j'ai mis mes quatre feux afin de prévenir les autres automobilistes qui me suivaient qu'il y avait un problème". Malheureusement, comme le montre la vidéo transmise par Dimitri, certains n'ont pas compris, se sont impatientés et ont dépassé la voiture de l'automobiliste prévoyant, frôlant par la même occasion le conducteur fantôme. "C'aurait pu mal se terminer, dit Dimitri. Ca s'est passé très très vite aussi vite que la vidéo".

L'incident s'est produit à hauteur de la sortie Hal, à la borne kilométrique 69.7. "J'ai directement contacté la police qui m'a dit qu'ils avaient reçu d'autres appels à propos de ce conducteur fantôme", poursuit Dimitri. "On a effectivement reçu plusieurs appels faisant état d'un conducteur fantôme vers 2h19, confirme Jonathan Pfund, attaché de presse de la police fédérale. Une équipe s'est rendue sur place mais n'a rien constaté. Le conducteur a dû quitter la chaussée avant. Nous n'avons pas pu identifier le conducteur en question".

Aucun accident n'a été répertorié.