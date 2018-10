Elodie se fait voler son iPhone en boite de nuit: quelques jours plus tard, elle reçoit un SMS étrange et "se fait avoir comme une débile"

Une habitante de Bruxelles âgée de 23 ans tient à prévenir: se faire voler son smartphone, même en étant prudente, peut avoir des conséquences plus lourdes que la perte du précieux objet…

Être victime d'un pickpocket en pleine soirée, c'est très désagréable. Mais quand en plus, les auteurs du vol parviennent à vous voler vos identifiants Apple par après pour le réinitialiser, ça devient horripilant.

C'est pourtant ce qui est arrivé à Elodie (nom d'emprunt), qui a contacté la rédaction de RTL info dernièrement via le bouton orange Alertez-nous. "On fêtait l'anniversaire de mon amie dans une boîte de nuit à Ixelles, où on était déjà allé plusieurs fois. C'était le début de la soirée, il devait être minuit. Nous n'avions pas bu d'alcool, nous étions vraiment sobres", nous a-t-elle expliqué.





"Des garçons viennent nous parler"

S'en suit une scène assez classique en boîte de nuit. "Il y avait deux individus qui nous regardaient de loin. Je pensais qu'ils voulaient nous approcher, comme la plupart des garçons, pour nous draguer".

"Au final, ils sont venus nous parler. Pendant que deux garçons parlaient à ma meilleure amie, j'étais en train de prendre une vidéo avec mon iPhone. Ils sont alors venus vers moi. J'ai à ce moment-là rangé mon téléphone dans mon sac, je l'ai fermé, avec une tirette. Un gars m'a demandé mon numéro de téléphone, j'ai dit non".

Mais ce n'était pas qu'une tentative de drague avortée. "Une minute plus tard, j'ai regardé dans mon sac. Il était totalement ouvert et mon téléphone n'était plus là. Idem chez mon amie: plus de téléphone ni de portefeuille". Le tout "en cinq minutes, tout au plus".

Le problème, c'est qu'ils peuvent fouiller à l'entrée, mais pas à la sortie

Les vigiles ne peuvent rien faire…

Elodie réagit très vite. "J'ai demandé à la première personne que j'ai vue d'appeler mon téléphone. Il était déjà éteint. On a alors cherché un autre iPhone pour pouvoir localiser le mien (via icloud.com, sur une page web, et en entrant ses identifiants Apple, NDLR). Mais mon téléphone était éteint, donc on ne voyait rien".

Avec son amie, elle va discuter avec les vigiles. "Mais le problème, c'est qu'ils peuvent fouiller à l'entrée, pas à la sortie". Etrangement, les hommes qui ont sans doute volé les deux filles sont toujours dans la boîte. "Je les ai montrés aux vigiles, mais ils ne peuvent pas les garder plus de 5 minutes, et il n'y a pas de caméra de surveillance. Le temps que la police arrive, c'était déjà trop tard, on les a cherchés partout mais ils n'étaient plus là".

Elodie a déposé plainte, mais plus pour la forme que dans l'espoir de récupérer son iPhone.





Un étrange SMS: elle se fait voler ses identifiants Apple

Comme on l'a dit, la poisse a continué à poursuivre Elodie. "Deux jours plus tard, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone de remplacement". L'expéditeur, mais notre témoin ne l'a compris que plus tard, était "appIe" (avec un 'i' majuscule à la place du 'l'). Le contenu du SMS lui a redonné espoir et elle pensait pouvoir localiser à nouveau son iPhone volé. Dans ces cas-là, on est souvent moins méfiant, moins prudent.

"Le SMS disait: 'Cher Elodie, nous avons localisé votre téléphone, si vous le souhaitez, cliquez sur ce lien'. C'était signé 'appIe' Inc".

Elodie suit le lien et tombe sur "une copie conforme du site iCloud d'Apple, l'adresse était même www.icloud-apple.com, (le vrai site du service d'Apple est www.icloud.com)". Elle ne le sait pas encore, mais il s'agit d'un site mis en ligne par des escrocs (aujourd'hui inaccessible). "Comme une débile, j'ai introduit mon mot de passe, et mon identifiant". Elle n'a bien entendu rien obtenu en retour, si ce n'est un email lui disant que la localisation de son iPhone avait été désactivée…

Je stresse chaque jour

"Violée psychologiquement"

Difficile de savoir précisément ce que les voleurs ont fait avec les identifiants d'Elodie. D'après le site de support d'Apple (et notamment le paragraphe 'Effacer les données de votre appareil à l’aide du mode de récupération pour supprimer votre code d’accès'), il est effectivement possible de restaurer un iPhone (utile si on veut le revendre par la suite…), en utilisant le logiciel iTunes, les identifiants Apple et en mettant le smartphone en mode 'récupération'.

Déclaré volé, l'iPhone d'Elodie va sans doute quitter la Belgique, voire l'Europe, pour éviter un contrôle inopiné du numéro de série (IMEI) que la police garde dans sa base de données.

Notre témoin n'a pas remarqué d'utilisation suspecte des données personnelles (photos, contacts, email, etc) liées à son compte Apple, "mais je stresse chaque jour", nous a-t-elle confié. Elle a rapidement changé le mot de passe de ce compte, et effacé les données qui s'y trouvaient. "Mais mon iPhone, c'est un peu toute ma vie qui est dedans. Il y a mon travail, ma vie privée… donc je me sens un peu comme violée psychologiquement".





Un procédé inconnu de la police, mais une légère augmentation des vols à la tire

D'après Elodie, "de nombreuses amies ont également été victimes" de vol à la tire dans le centre de Bruxelles. Difficile d'avoir une confirmation précise de ces chiffres auprès de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

"Notre corps de police n'est pas été confronté au modus operandi" que nous venons de détailler, nous a expliqué la cellule communication de la zone. Cependant, "nous enregistrons bien une augmentation des vols à la tire (faits de pickpocketting), même si celle-ci n'est pas significative".

La zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, une des plus importantes du pays, tient à préciser que "la présence de terrain préventive et réactive" de leur patrouille "spécialement dévolue à la matière" (vol à la tire) est essentielle pour que ces chiffres restent stables.

En 2017, d'après les statistiques officielles de la police fédérale, 10.532 vols à la tire ont été rapportés sur la région de Bruxelles-Capitale (sur 23.408 pour l'ensemble de la Belgique). C'est plus qu'en 2016 (9.349) mais nettement moins qu'en 2012 (18.396).