Emilie Dupuis à nouveau victime d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux: "Je n'ai jamais offert de smartphone"

La présentatrice de RTL est face à "des tas de problèmes" avec les réseaux sociaux. Quand ce ne sont pas ses comptes officiels qui sont piratés, des escrocs se font passer pour elle via de faux comptes. Explications.

Quand les escrocs ont trouvé un bon filon, ils l'exploitent jusqu'au bout. Depuis quelques mois, nous recevons des témoignages évoquant des (tentatives de) arnaques via les réseaux sociaux: des escrocs créent des faux comptes au nom des médias de RTL Belgium (RTL-TVI, BEL RTL, Radio Contact, etc) ou des personnalités de l'entreprise. Ensuite, ils promettent de beaux cadeaux en échange de l'envoi de SMS surtaxés. Cadeaux qui, vous l'imaginez, n'arrivent jamais auprès de la victime.

Malgré nos articles et les messages de prévention postés sur les réseaux sociaux, de nouvelles victimes contactent régulièrement la rédaction de RTL info pour nous faire part de leur mésaventure.

"Est-ce que Emilie Dupuis fait gagner des iPhone X sur Facebook Messenger ? Je crois qu’il s’agit d’une arnaque… J'ai envoyé 'code' au 6607 et 3389, pour plus de 190€, mais elle continue à me demander encore et encore. On est pris dans l’engrenage! Je lui ai demandé quand ça allait s’arrêter et depuis plus rien…", nous a écrit un témoin souhaitant rester anonyme via le bouton orange Alertez-nous.

Un témoin bienveillant qui veut juste la vérité: "Je ne voudrais pas mettre Emilie en difficulté en partageant ça sur Facebook".



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Emilie Dupuis: "J'ai des tas de problèmes avec ça"

La présentatrice et animatrice Emilie Dupuis est au courant du problème, "depuis longtemps". Dans son cas, "ça a commencé avec Instagram, puis c'est venu sur Facebook". Notre collègue est en réalité victime de deux problèmes.

Le premier est plus grave, et plus récent. "Fin août, mon compte Facebook a été piraté. Ils sont parvenus à changer mon mot de passe et mon adresse email. Je n'avais plus aucun contrôle sur mon compte. Après une semaine et de nombreux emails envoyés à Facebook, j'ai récupéré mon compte, et il y avait plein de messages envoyés en langue russe", nous a-t-elle expliqué.

Peu de temps après, "j'ai eu la même chose avec Instagram, mais ça a été plus facile pour récupérer mon compte, en une heure c'était fait". Emilie Dupuis "ne sait pas quelles sont les motivations de ces gens". Elle avait "des mots de passe très complexes" mais "elle les a changés à nouveau".





"Si j'étais en possession d'autant d'iPhone, j'en prendrais un pour moi !"

Le deuxième problème qui concerne Emilie, c'est l'existence de faux comptes à son nom. C'est plus facile pour les escrocs, qui n'ont rien à pirater. Ils doivent juste créer un compte Facebook ou Instagram avec le nom de la présentatrice, et d'utiliser les mêmes photos qu'elle poste sur ses réseaux sociaux officiels.

Ensuite, comme c'est le cas avec plusieurs témoins, le faux compte d'Emilie Dupuis envoie des messages privés aux "amis", leur disant qu'ils ont gagné un smartphone. Généralement, le dernier modèle du très populaire téléphone d'Apple. Mais pour l'avoir, il faut envoyer un tas de SMS surtaxés à des numéros courts. D'une manière ou d'une autre, les escrocs récupèrent l'argent envoyé, ou s'en servent pour recevoir des coupons, pour participer à des concours.

Notre collègue est bien consciente du problème. "Le plus simple pour savoir si c'est vraiment moi, c'est de regarder si le compte est certifié. Dès qu'il y a le petit V bleu, c'est que la personne correspond bien au profil". Un conseil avisé :

Sachez qu'Emilie Dupuis lance parfois des petits concours sur les réseaux sociaux, mais qu'elle ne distribue pas d'iPhone X. "Non, jamais. D'ailleurs il faut que je change le mien… Si j'étais en possession d'autant d'iPhone, j'en prendrais un pour moi ! Il m'arrive d'organiser des concours, mais ils ne s'adressent pas personnellement, en message privé, à l'une ou l'autre personne. Si on vous dit que par hasard, vous avez été tiré au sort pour recevoir un iPhone de ma part, sachez que c'est du grand n'importe quoi".





Sophie Pendeville aussi

Une autre personnalité de RTL est utilisée à son insu pour arnaquer les gens. La tactique est exactement la même que pour Emilie Dupuis ou Maria Del Rio: un faux compte Facebook est créé et dès qu'il a des amis, il envoie des messages privés évoquant le gain d'un iPhone.

"Le profil de Sophie Pendeville sur Facebook fait une arnaque aux codes sms...", nous a écrit Stéphane via le bouton orange Alertez-nous. Dans la copie d'écran envoyée, on constate la même stratégie: l'escroc promet que c'est le dernier SMS à envoyer, puis en demande toujours plus…

La présentatrice a prévenu ses fans sur sa page officielle: