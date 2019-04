Emmanuel ne supporte plus les canettes jetées à terre, il les accroche dans un arbre à Ittre: "Je les remonte au niveau DES YEUX"

Emmanuel en a assez de voir des canettes joncher les rues ou les fossés de sa commune d'Ittre. Pour sensibiliser passants et automobilistes, il a pris une décision inédite: il accroche les canettes qu'il trouve à terre dans un arbre.

"Un jour, ma femme, en revenant d'une promenade, m'a montré des photos de tout ce qu'elle avait vu par terre, disant que c'était dégoûtant. Je me suis alors engagé à nettoyer le quartier autour de ma maison", nous a confié Emmanuel.

Mais "chaque semaine en ramassant, je me suis dit que ça n'allait pas, que c'était comme essayer de vider une baignoire avec une cuiller, alors que le robinet est ouvert".

Emmanuel décide alors de faire des "arbres à cannettes" car "quand on jette une canette, elle reste au sol, et on a appris à filtrer ça, nos yeux ne les voient plus".

Il a donc décidé "de remonter les canettes au niveau des yeux, ceux qui les jettent vont peut-être se dire que les canettes ne disparaissent pas, qu'elles sont toujours là".