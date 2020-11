La BELLE HISTOIRE du jour: en pleine nuit, Serge, technicien du rail, sauve un enfant autiste qui s'était échappé de chez lui à Luttre

Ce mardi, nous vous racontons une belle histoire qui s'est déroulée à Luttre, dans la province du Hainaut.

Les faits se sont déroulés durant la nuit du 8 au 9 novembre aux abords de la gare de Luttre. Serge, technicien du rail, se trouve dans sa camionnette lorsqu'il aperçoit soudainement un petit garçon de 9 ans. L'enfant est seul et apparaît à sa fenêtre. "Je vois qu'il veut me parler. Il me dit 'Monsieur, il faut venir voir. Il y a des personnes cagoulées qui sont dans la librairie' ", se souvient-il.

Le commerce en question se trouve à une vingtaine de mètres. Le technicien ne sait pas comment réagir. Il pense d'abord à un guet-apens. "Je me dis qu'il n'est pas normal qu'un enfant de cet âge soit dehors à 3h du matin et parle sans aucune peur ni stress", nous raconte le technicien.

Serge propose à l'enfant de le suivre avec sa camionnette jusque chez lui mais ce dernier disparaît. Quelques instants plus tard, des collègues le retrouvent de l'autre côté des voies, caché dans un buisson. Les hommes d'Infrabel le raccompagnent alors à son domicile.

"On a toqué et sonné à la porte. Un chien aboyait. On s'est dit 'Bon à un moment donné, les parents vont quand même se réveiller' ", explique-t-il.

Mais non, les parents du petit garçon dorment à poings fermés. Il faudra finalement l'intervention de la police pour que ce dernier regagne son domicile. L'enfant est légèrement autiste. On ne sait pas ce qui l'a poussé à effectuer cette sortie nocturne. Une chose est sûre: l'agent est soulagé d'avoir pu lui venir en aide.

"C'est une histoire qui termine bien et heureusement. S'il lui était arrivé quelque chose, je m'en serais voulu", conclut Serge.

