En vacances en Turquie, Axel attend toujours ses bagages bloqués à Brussels Airport: "C'est inadmissible" (vidéo)

Lundi matin, un millier de valises environ attendaient toujours leurs propriétaires à Brussels Airport, indiquait l'aéroport. Samedi, une panne de trois heures d'un des tapis de transport des bagages avait perturbé le déroulement des opérations. "Il y avait au départ 2.000 à 3.000 valises à acheminer mais nous avons résorbé ce retard pour une bonne partie dimanche", précise la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. Des 1.000 bagages résiduels, "environ 70%" pourront être amenés à destination lundi", poursuit-elle. Il y aura donc en principe encore quelque 300 valises en attente à l'aéroport mardi matin. Le problème technique survenu samedi étant réglé, il ne devrait plus y avoir de soucis pour les voyageurs embarquant lundi. Les passagers qui attendent toujours leurs valises sont priés de prendre contact avec leur compagnie aérienne.

Axel lakhlifi, un Belge qui est parti en vacances à Bodrum, une ville du sud-ouest de la Turquie, attend lui toujours ses bagages.

"On est partis samedi après-midi. On avait notre départ à 16h et une fois arrivés à Zaventem, on a vu une file monstre pour notre vol sur Brussels Airlines. On s’est demandé pourquoi et on nous a finalement dit qu’il y avait eu quelques problèmes électroniques pour les bagages", raconte-t-il. "On a alors simplement déposé nos valises et on a décollé avec une demi-heure de retard. Une fois en Turquie, on nous a prévenus que nos bagages ne seraient pas sur place et qu’il y aurait 2 à 3 jours de retard."

Il poursuit: "J’ai commencé à râler car je suis censé prendre un médicament (laissé dans sa valise) tous les matins depuis l’âge de 13 ans. J’ai donc dû aller voir un médecin turc qui m’a dit qu’il n’existait pas. C’était ma première nuit. Je n’ai depuis lors toujours pas de solution à ce niveau-là."

Axel lakhlifi pousse par ailleurs un coup de gueule contre Brussels Airlines, 48h après son arrivée en Turquie. "Ce que je ne comprends pas, c’est que Brussels Airlines n’ait pas fait le nécessaire pour mettre nos valises dans d’autres valises vers Bodrum. Je trouve ça inadmissible. Cela gâche une partie de mes vacances. Cela fait deux jours que je n’ai pas mes bagages."

De son côté, Vemke Lemmes, la porte-parole de Brussels Airlines répond que "plusieurs centaines de bagages de voyageurs sont encore à Bruxelles et vont partir aujourd’hui via des vols de Brussels Airlines mais aussi via d’autres compagnies". "On a mis un maximum de personnes dessus", assure-t-elle.