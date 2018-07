Encouragements à 4000 m d'altitude: ces supporters des Diables sautent en WINGSUIT et forment le drapeau belge (vidéo)

Vos encouragements viennent de partout ces derniers jours via le bouton orange Alertez-nous pour soutenir les Diables qui affrontent la France en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. La plupart ont toutefois un point en commun, ils viennent du sol. Trois Bruxellois ont pris un peu de hauteur le week-end dernier à Texel aux Pays-Bas afin de dessiner un drapeau belge dans les airs. Les trois trentenaires pratiquent le wingsuit depuis une dizaine d'années et songeaient depuis quelques temps à allier leur passion à l'engouement actuel pour les Diables dont ils sont eux aussi de fervents supporters. Pour marquer le coup, ils ont donc sauté à plusieurs kilomètres d'altitude, l'un en noir, l'autre en noir et le troisième en rouge. Merci les gars!

C'est Cédric, ami proche des trois sauteurs, qui nous a fait parvenir ses images et que nous avons eu en ligne. Son pronostic pour ce soir ? 2-1 pour le Belgique. Il la voit jouer "cool" en première temps puis monter en puissance en seconde.