Eric et Martine, non-voyants, regrettent la fermeture de leur banque: "Nous allons devoir prendre le train pour aller chercher de l'argent"

Depuis ces dernières années, le nombre d'agences bancaires a considérablement diminué. Via le bouton orange Alertez-nous, Eric s'inquiète de ne plus pouvoir retirer de l'argent. Non voyant, il craint que le trajet pour accéder au premier distributeur de billets ne devienne un réel parcours du combattant.

"Comment faire si l'on veut avoir de l'argent en liquide maintenant ?". Eric, 64 ans, s'interroge. Il y a quelques jours, il apprend que l'agence BNP Paribas Fortis située à Remicourt, va fermer ses portes à la mi-décembre. Désormais, il faudra se rendre à la commune voisine pour retirer de l'argent.

Pour Eric et sa compagne, cette nouvelle est terrible. Tous deux sont non-voyants. Leur quotidien est semé d'embûches, la fermeture de leur agence bancaire en est une nouvelle. "Nous allons devoir prendre le train jusqu'à Waremme pour aller chercher de l'argent au distributeur", déplore-t-il. Avant d'ajouter: "Et de la gare jusqu'au distributeur, c'est compliqué. En terme de mobilité, ce n'est pas bien pensé. Les trottoirs sont épouvantables. Ils sont étroits, ce n'est pas facile de se déplacer pour nous"

Le couple a l'habitude de se rendre à la banque 2 à 3 fois par semaine pour retirer de l'argent. Cette dernière se trouve à Remicourt, en province de Liège, soit "à 200 mètres de la maison". "On a 4 enfants. Deux d'entre eux sont toujours à la maison. C'est surtout pour eux qu'on a besoin d'argent liquide. Quand ils vont en ville pour s'acheter des vêtements, des accessoires ou encore un sandwich", explique Eric.

On connaissait le personnel, ils nous aidaient beaucoup.

Le sexagénaire regrette la fermeture de son agence bancaire ainsi que tous les services qui l'accompagnent. "On y allait comme on se rend à la maison. C'était à 200 m, c'était facile. On connaissait le personnel, ils nous aidaient beaucoup. Ça va faire tout drôle de ne plus les avoir", soupire le père de famille.

Aujourd'hui, Eric et sa compagne regrettent le manque d'empathie vis-à-vis des personnes non-voyantes mais pas seulement. "Ça me révolte. On n'est pas égoïste. On se met aussi à place des personnes âgées. Comment fait-on lorsque l'on n'a pas de voiture pour se rendre à la banque ?", témoigne Eric.

Dans un communiqué presse repris par la presse locale, BNP Paribas justifie cette fermeture. Son agence située à Remicourt va en fait fusionner avec celle de Waremme. "Les clients seront informés bien à l’avance. Nous les guiderons lors du transfert vers l’agence la plus proche. Dans la plupart des cas, le client conservera sa personne de contact habituelle", écrit l'entreprise.

Le nombre d'agences bancaires a diminué de plus de 50% en 10 ans

La diminution des agences bancaires est une tendance bien réelle en Belgique. En 2008, on comptait 8.259 agences. En 2015, 6.527 agences étaient comptabilisées. En 2021, on en compte plus que 3.809. Cette diminution s'explique par la digitalisation des banques. Le nombre de visites en agences diminue, les citoyens utilisent de plus en plus les services en ligne et mobiles.

Afin d'évaluer si une agence bancaire doit rester ouverte, la direction se base sur une série de critères. "L'élément le plus important est 'Est-ce que beaucoup de personnes se rendent encore dans cette agence ?' Si ce n'est pas le cas, il pourra y avoir une décision de supprimer l'agence. Et dans ce cas, la personne devra se rendre dans une autre agence. C'est toujours assez frustrant de voir son agence disparaître dans son village mais cela est lié au contexte de digitalisation que l'on observe aujourd'hui, et le fait que de nombreux Belges effectuent leurs opérations bancaires en ligne ou via l'application", justifie Charline Gorez, porte-parole de Febelfin, la fédération belge du secteur financier.

Selon Febelfin, en moyenne, un client se rend une fois par an en agence pour obtenir des conseils personnalisés (pour un crédit, etc.). Les banques s’adaptent à cette tendance sociétale et adaptent leur réseau d’agences en conséquence. La Fédération assure cependant que l'objectif est de conserver des agences bancaires sur notre territoire. "Il est certain que pour une partie de la population, c’est plus compliqué et que l’on doit veiller à garder une accessibilité pour tous", insiste Charline Gomez.