Fabian change complètement de métier, sa marque de rhum arrangé remporte déjà une médaille d'or: "Franchement, c'est incroyable!"

Après une expérience longue de 10 ans dans l'informatique, Fabian a lancé une marque de rhum arrangé. Des débuts très prometteurs, marqués par l'obtention d'une prestigieuse récompense.

Une reconversion professionnelle réussie pour Fabian. À 34 ans, il a quitté le domaine de l'informatique pour se lancer dans tout autre chose : le rhum arrangé. Guidé par sa passion, le jeune Bruxellois a mis au point plusieurs produits, et une marque déjà couronnée de succès, baptisée "Rhumantic" . Début novembre, il a remporté une médaille d'or au concours mondial de Bruxelles "Spirits Selection" pour son produit baptisé "Le passionné". "Je suis le premier Belge à gagner ce concours dans cette catégorie [rhum aromatisé, Ndlr]", nous fait-il savoir via le bouton orange Alertez-nous.

"Le mec qui faisait les cocktails en soirée"

Depuis plusieurs années, Fabian s'intéressait à la cuisine, à l'œnologie et la mixologie (l'art du mélange des boissons, de la création de cocktails). "Au fil du temps, je suis devenu le mec qui faisait les cocktails et les rhums de mes amis en soirée", raconte-t-il. Parmi eux, des connaisseurs en provenance des Antilles, qui ont pu l'aiguiller dans ses choix. Un sommelier également, qui l'a initié à la dégustation à l'aveugle.



Dès qu'il a découvert le rhum arrangé, Fabian s'est pris au jeu : "Je testais les fruits, je faisais plein de mélange et j'ai découvert plein de recettes", se souvient-il. Face à tant d'entrain, ses amis lui ont suggéré de se lancer dans ce domaine. Mais Fabian travaillait dans l'informatique depuis 10 ans et avait des réticences à travailler en tant qu'indépendant. Suite à son licenciement dans le cadre d'une restructuration, Fabian les a dépassées : "Je me suis dit 'c'est le moment ou jamais'".



Un rhum arrangé moins sucré que la concurrence

Pour mettre au point ses recettes, Fabian a pu se baser sur sa longue expérience en tant qu'amateur. Et il a cherché à se distinguer de la concurrence en produisant du rhum arrangé moins sucré que la concurrence : "Je suis en dessous de 100 grammes de sucre par litre. Je joue plutôt sur la qualité du fruit, le temps de macération. C'est un peu ma philosophie à moi", explique-t-il.

Concrètement, Fabian s'est lancé dans la production le 15 janvier 2020 dans son atelier de Bruxelles. Il a choisi un rhum guadeloupéen "très floral", dit-il, et sélectionné précautionneusement ses fruits au marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Il a coupé les fruits lui-même et les embouteillés à la main, avec les épices, etc. Avant que les bouteilles ne soient prêtes, un temps de macération de 2 mois a été nécessaire.

Sa première cuvée en vente depuis le 15 mars

Les premières bouteilles de Rhumantic ont été commercialisées le 15 mars, alors que la Belgique se préparait à connaître sa première période de confinement. Ce qui n'était pas idéal pour débuter son démarchage commercial. À cette époque Fabian n'a pas pu cibler les restaurants et bars mais s'est concentré sur des petits magasins de proximité. Cette activité de prospection, nouvelle pour lui, représente aujourd'hui la majeure partie de son travail : "Je contacte les cavistes, épiceries fines, magasins spécialisés, bars, restaurants. Je leur explique ce que je fais", raconte-t-il.



Premier concours, et premier prix pour Fabian

Encouragé par les commentaires positifs de ses clients, Fabian a souhaité soumettre ses produits à la critique d'un jury international. Il s'est donc inscrit au concours "Spirits Selection". En concurrence avec les grands noms du rhum arrangé, Fabian ne s'attendait pas à remporter une médaille. "J'avais payé pour recevoir un rapport du jury", explique-t-il. Lorsqu'il a appris qu'il était récompensé de la médaille d'or dans sa catégorie, Fabian a été à la fois surpris et aux anges : "J'étais sur un nuage. Franchement waouw, c'est incroyable, génial ! Je suis trop content."

Je me suis vraiment trouvé

Les louanges des professionnels du métier et les remerciements de clients enthousiasmés sont autant d'éléments gratifiants pour Fabian. "Ce sont des choses que je n'avais pas dans un travail comme je faisais avant. J'étais juste là pour aider. Ici, le retour est constant", remarque-t-il. Après bientôt un an, Fabian se sent pleinement épanoui dans ce travail qui combine un aspect manuel, artisanal, à un côté commercial: "Je me suis vraiment trouvé quoi. J'ai vraiment l'impression d'être super heureux dans ce que je fais", confie-t-il.

Bientôt un rhum 100% belge et bio

À ce stade, difficile d'estimer si ces débuts s'avéreront viables financièrement sur le long terme. "En tout cas c'est prometteur", dit Fabian. Sa médaille d'or "Spirits selection", nouveau gage de crédibilité, devrait l'aider dans son développement. L'année prochaine, Fabian prévoit d'ailleurs de sortir un nouveau produit : "Une recette 100% belge et bio, avec des fruits bio de Belgique, en édition limitée".



Plus d'informations sur le site de Rhumantic.