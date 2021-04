Fabian, jeune artisan belge, remporte deux médailles d'or en France avec sa marque de rhum arrangé: "C'est fou!"

Le Bruxellois de 35 ans a lancé sa marque de rhum arrangé l'année dernière, après une reconversion professionnelle inattendue. Son travail a été à nouveau récompensé, cette fois-ci dans un prestigieux concours en France.

Fabian enchaîne les récompenses. Après une médaille d'or au concours mondial de Bruxelles "Spirits Selection", sa marque de rhum arrangé a obtenu deux nouvelles médailles d'or au Concours International de Lyon. Ses recettes ont conquis un jury exigeant — présidé par Eric Goettelmann, Meilleur Ouvrier de France Sommelier et Chef Sommelier Exécutif Paul Bocuse — et damé le pion à des concurrents français, pourtant spécialistes de ce type de produits. "J'ai réussi une performance (et pas des moindres) en étant le premier Belge doublement médaillé d'or dans ma catégorie face aux plus grands de ce monde (chez eux en plus, en France)", nous écrit Fabian via le bouton orange Alertez-nous.

En s'inscrivant à ce concours international des vins, bières et spiritueux, Fabian pensait avoir ses chances, mais n'avait pas imaginé une telle réussite. "C'est fou ! J'ai gagné des médailles d'or avec quasi 19/20 aux deux médailles (...) Ça fait plaisir, parce que c'est pas un bête concours", savoure-t-il. Ses recettes, "Le Passionné", à l'ananas Victoria et au fruit de la passion, et “L’Ananas”, à l’ananas Victoria et à la vanille bourbon, ont obtenu les meilleures notes du jury dans la catégorie Rhum arrangé (avec macération d'ingrédients en bouteille).



Des médailles estampillées Concours International de Lyon, un atout commercial indéniable

Comme nous vous l'avions raconté, Fabian a lancé sa marque, Rhumantic, en 2020, après avoir complétement changé de métier. L'obtention de telles récompenses, gages de crédibilité pour ce nouveau venu sur le marché du rhum arrangé, est prometteuse pour le développement de son activité. "Il y a des concours moins importants qui distribuent beaucoup de médailles mais le concours de Lyon, au niveau professionnel, les clients savent que ça vaut le coup", souligne-t-il. De nouveaux clients l'ont d'ailleurs déjà contacté depuis l'annonce du palmarès.

Le Concours International de Lyon propose aux gagnants d'apposer des médailles sur leurs produits durant 2 ans à compter de la date de la proclamation des résultats. "J'ai commandé plusieurs milliers de macarons pour les apposer sur mes deux bouteilles. Je vais les apposer à la main sur chaque bouteille. C'est un petit kiff personnel", raconte Fabian. Sur le site internet et la page Facebook de Rhumantic, il a d'ailleurs déjà pris soins d'adjoindre les précieux macarons aux visuels de ses produits gagnants. "On est honorés de cette belle reconnaissance", écrit-il à ses abonnés.



Plus d'informations sur le site de Rhumantic.