Faites que ce ne soit pas prémonitoire: un Diable dans la vallée de la mort (photos)

Suivant au plus près la formidable aventure des Diables en Russie, vous avez été des dizaines à nous faire parvenir des photos aux couleurs du pays à partir des quatre coins du monde. Ces clichés, envoyés via le bouton orange Alertez-nous, viennent d'un lieu lointain et austère et que nous n'espérons pas prémonitoire pour la demi-finale des Belges contre la France: la vallée de la Mort en Californie aux États-Unis, et plus particulièrement le "Devil's Golf Course". "Le Devil's Golf Course est un grand plateau couvert de sel et de boues séchées situé dans le désert des Mojaves, à l'intérieur du parc national de la vallée de la Mort en Californie. Le Devil’s Golf Course a été nommé d’après une ligne dans le guide du National Park Service de 1934 qui disait : 'Seul le diable pourrait jouer au golf sur une telle surface'", explique l'encyclopédie gratuite en ligne Wikipédia.