Fan de jardinage de la région montoise, Anthony décide de créer une chaîne YouTube: "Je veux intéresser toutes les tranches d'âge"

Amateur de nature depuis tout petit, Anthony s'est décidé à créer une chaîne YouTube sur cette thématique. Avec ses vidéos, il souhaite aider les débutants à commettre moins d'erreurs pour leurs plantations.

Anthony, jeune homme de 23 ans habitant la région montoise, a contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de sa grande passion : le jardinage. Cet ancien étudiant en horticulture a même ouvert une chaine YouTube, nommée La Main Verte pour partager avec le plus grand nombre ses conseils et son expérience dans ce domaine.

Une passion née dans l’enfance

"J’ai toujours été fan des espaces verts, et ce depuis tout petit. Mon père m’emmenait très souvent dehors, faire des balades. En rentrant en cours, je me suis vite rendu compte que tout cela ne m’intéressait pas, je préférais largement être dehors, dans la nature", explique-t-il.

"A l’origine, j’étais plus intéressé par l’aquariophilie (NDLR : loisir qui consiste à s’occuper d’animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium), mais il n’y avait pas d’étude de ce type dans ma région. Je me suis donc tourné vers l’horticulture et je suis rentré à l’Institut Jean d’Avesnes, à Mons".

Des études qu’il appréciera grandement et qui lui permettront de rapidement trouver du boulot dans son milieu presque-naturel : la nature et le grand air. Anthony travaille dans l’intendance d’espaces verts de sa ville.

Le jardinage devient la passion de tous en 2020

En mars 2020, le Covid-19 frappe à nos portes et les habitudes sont chamboulées. Les lieux de loisirs et de détentes sont fermés, il faut donc trouver autre chose à faire pour éloigner l’ennui. Le printemps de cette année-là ayant été particulièrement clément, de nombreuses personnes redécouvrent leur jardin et l’entretien de celui-ci. "Il y a moins de sorties extérieures, du coup on se concentre plus sur les choses très proches de nous, notamment la famille et le jardin, les choses les plus simples finalement. On a envie de fleurs, de soleil, de respirer", expliquait Sandrine dans les colonnes de nos confrères de RTL France.

Comme des millions de gens, Anthony doit se résoudre à rester chez lui. Pour cet amoureux de la nature, c’est un coup dur mais fort heureusement il peut se concentrer sur son jardin et sa serre, et trainer sur internet à la recherche d’autres passionnés de jardinage. C'est notamment en surfant sur différents groupes d'adeptes de jardinage que l'idée de créer une chaine YouTube viendra germer dans sa tête.

Avec ces vidéos, j'ai pris confiance en moi

"Durant le premier confinement, je remarque sur les groupes de jardinage, que beaucoup de gens débutent et font des erreurs. J'ai donc décidé de faire des capsules vidéo tutoriels afin d'aider les gens dans leurs travaux de jardinage. Nous abordons les thèmes suivants : jardin, potager, bonsaï, aquarium et bassin de jardin. Notre but est que toutes les tranches d'âges se sentent concernées et ne voient pas le jardinage comme une corvée", raconte Anthony. "Nous", car Anthony n’est pas tout seul à la réalisation de ces vidéos.

"Je suis avec ma copine Amandine qui me filme avec un téléphone et qui m’aide pour le montage que nous réalisons également sur le téléphone. C’est un travail amateur mais nous le faisons surtout pour le plaisir, c'est plaisant de pouvoir aider des gens dans leurs tâches". Les sessions d'enregistrement se déroulent pourtant de manière quasi-professionnelle : "On prévoit une journée de tournage et on tourne 4-5 vidéos pour prendre de l'avance. Le reste du temps on se concentre sur le montage et on essaie d'en publier une chaque dimanche". Des vidéos qui auront permis à Anthony de prendre de l’assurance et de vaincre sa timidité. "Avant, j’étais un grand timide. Mais en faisant ces capsules, j’ai pris confiance en moi".

Une "hype" jardinage visible sur les moteurs de recherche

La chaine YouTube d’Anthony prend alors tout doucement de l’ampleur, et le confinement en est certainement pour quelque chose. "Pendant les périodes d’enfermement, les gens consultaient beaucoup de vidéos de jardinage. Je dois dire que depuis que tout est rouvert, il y a forcément un peu moins d’engouement, mais certains ont gardé de l’activité dans le jardinage, beaucoup de jeunes d’ailleurs !", précise Anthony.

Des explications que confirme Michiel Sallaets, porte-parole de Google. "Ce que nous voyons dans les données de YouTube pour la Belgique est que pendant le confinement, nous avons vu le pic typique du printemps et de l'été, mais il était encore plus élevé que d'habitude". Cependant, l’entreprise a refusé de nous donner des chiffres précis sur le nombre de vues des chaines YouTube qui parlent de jardinage.

Avec ses presque 5.000 abonnés, Anthony souhaite continuer à faire grandir sa chaîne et pourquoi pas concrétiser d’autres projets. "YouTube m’apporte pleine satisfaction, nous sommes suivis de plusieurs pays, la Belgique, la France, et même le Canada. Si on continue de la sorte, pourquoi pas créer une émission récurrente autour du jardinage…"