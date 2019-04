Filomena dénonce "le site d'arnaque Ludikeo", où elle a acheté un épilateur "qui ne fait rien du tout"

Pour éviter pareille mésaventure, on a repris quelques conseils élémentaires avant d'acheter sur un site que vous ne connaissez pas.

On ne le répètera jamais assez: il ne faut effectuer des achats en ligne que sur des sites de confiance. De la même manière que vous ne rentreriez pas dans une boutique ne vous inspirant pas confiance au coeur d'un quartier un peu louche, il est impératif de vérifier sur quel genre de site web vous vous apprêtez à passer commande.

Filomena, 42 ans, a contacté la rédaction de RTL info, via le bouton orange Alertez-nous, car elle a fait l'amère expérience d'un manque de prudence classique. Elle tenait à "signaler le site d'arnaque Ludikeo ; ce site vous fait croire qu'il vend des produits de super qualité mais en réalité ce sont des produits 'made in China' qui ne valent rien et ne fonctionnent pas".





Une publicité sur Facebook

Dans le genre de mésaventure subie par Filomena, de la région bruxelloise, on déplore de plus en plus souvent le rôle ambigu joué par Facebook. Le plus grand réseau social du monde tire exclusivement ses revenus des publications ciblées et payantes apparaissant sur les profils des utilisateurs.

Par ignorance, fainéantise ou appât du gain, les algorithmes de Facebook ne détectent pas les publicités foireuses, comme celle qu'avait aperçue Filomena. "C'était une publicité pour un épilateur, qui ne mentionnait pas le site Ludikeo. On voyait juste le produit et un tas de bons commentaires en-dessous".

En confiance, Filomena a cliqué. "D'habitude, j'ai le réflexe d'aller sur Google pour taper le nom du site à l'avance, mais pas cette fois", admet-elle.



©D.R.

Un épilateur qui ne fonctionne pas

Sur ce site d'e-commerce qui se présente comme "la boutique en ligne numéro 1 des accessoires uniques en leur genre", Filomena craque pour un épilateur électrique pour sourcils, et un épilateur normal. "C'était normalement 120€ pour les deux, mais ils étaient à -50%, donc j'ai payé 60€".

Peu de temps après l'achat, notre témoin reçoit des emails actant de l'envoi de ses colis. "J'ai vite remarqué que ça venait de Chine. Pendant un mois, ils ont tourné en rond partout dans le monde".

Finalement, un des épilateurs arrive à bon port courant du mois de mars. "J'ai tout de suite remarqué que ça ne ressemblait à rien, l'emballage, le produit… L'épilateur ne fonctionne pas, il ne fait rien, il y a juste une lumière mais rien ne se passe".

Le deuxième produit est "toujours sur le point d'arriver".

Comment déceler un site de ce genre ?

Ludikeo est un site qui expédie des produits de très mauvaise qualité à des prix très élevés. On parlera d'arnaque car le produit ne fonctionne pas et qu'il est impossible de les contacter, Filomena a essayé. "Je me suis laissée berner", conclut-elle, consciente que "sa Visa a été débitée", et que les produits étant expédiés, impossible de se faire rembourser de ce côté-là.

Pour éviter une telle mésaventure, on a listé tout ce qui aurait du mettre la puce à l'oreille de notre témoin:

Dès le titre (celui dans l'onglet ou la fenêtre de navigation) et le look de la page, il y a des indices "Ludikeo – Produits innovants en tous genre": outre la faute d'orthographe, il faut se méfier des slogans miraculeux. Et le design est catastrophique: une fusée, une typo vieillotte, etc. Sans parler du descriptifs des produits: vidéo promotionnelle improbable, produits miracle, etc…

(celui dans l'onglet ou la fenêtre de navigation) et le de la page, il y a des indices "Ludikeo – Produits innovants en tous genre": outre la faute d'orthographe, il faut se méfier des slogans miraculeux. Et le design est catastrophique: une fusée, une typo vieillotte, etc. Sans parler du descriptifs des produits: vidéo promotionnelle improbable, produits miracle, etc… Que des produits sans marque, et tout à -50% en permanence . De l'épilateur au crayon pour effacer les griffes des voitures, il s'agit de produits tout le temps à moitié prix. Douteux.

. De l'épilateur au crayon pour effacer les griffes des voitures, il s'agit de produits tout le temps à moitié prix. Douteux. Des faux commentaires , des faux chiffres . Sur les 10 minutes de surf que nous avons consacrées à Ludikeo, on a vu des dizaines de pop-up indiquant "Michel de Lyon vient d'acheter ce produit". Et il y a des commentaires élogieux sur tous les produits, avec des noms de clients improbables. Des faux, à n'en pas douter.

, des . Sur les 10 minutes de surf que nous avons consacrées à Ludikeo, on a vu des dizaines de pop-up indiquant "Michel de Lyon vient d'acheter ce produit". Et il y a des commentaires élogieux sur tous les produits, avec des noms de clients improbables. Des faux, à n'en pas douter. Aucune indication sur l'entreprise qui se cache derrière. Dans les conditions générales, une fausse adresse à Metz, en France. Aucun nom, aucun numéro de téléphone, aucune adresse email. Juste une page de contact qui n'aboutit à rien. En passant le nom de domaine (ludikeo.com) dans le site WhoIs, on voit uniquement une entreprise vendant des noms de domaine.

En conclusion, il est plus que probable que Ludikeo soit exploité par un escroc francophone qui expédie des produits très bas-de-gamme chinois (sans doute de la contrefaçon). Il les achète 2 euros et les revend 30. Son business fera encore quelques victimes avant de fermer définitivement, le plus vite possible… Le meilleur moyen de le faire disparaître, c'est de mettre des avis négatifs là où c'est possible. Ou de partager cet article.